Gabriela Firea și-a început cariera în presă în anii ’90 și, timp foarte scurt, a lucrat cu cei mai importanți oameni ai Statului român. La doar 27 de ani aceasta era purtător de cuvânt al Guvernului României, în mandatul lui Mugur Isărescu. Imaginea publică și-a consolidat-o ca jurnalist, urmând apoi cariera în domeniul politic, unde a ocupat, pe rând, două mandate de senator. Gabriela Firea a devenit prima femeie care a ajuns primar al Bucureștiului.

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, senator în Parlamentul României din partea PSD, a răspuns la cele mai așteptate întrebări, în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, ce va fi difuzată marți viitoare, 22 iunie, la Kanal D.

La întrebarea „V-a ameninţat Liviu Dragnea cu moartea?”, Gabriela Firea, senator PSD a răspuns: „M-a ameninţat”.

Dezvăluirea a fost făcută la Kanal D, unde fostul primar al Capitalei a mai răspuns şi altor întrebări.

– Vă temeţi că veţi fi mazilită politic de Marcel Ciolacu?

– Orice se poate întâmpla în politică.

– Este soţul şeful dvs. politic?

– Este stăpânul inimii mele.

– V-au pus viaţa în pericol problemele de sănătate?

– Nici acum nu se ştie diagnosticul.

– Când aţi plâns ultima dată?

– (Îi dau lacrimile).

Gabriela Firea se simțea amenințată de Liviu Dragnea

„Am simţit o uşoară ameninţare din partea domnului Dragnea, dar sunt obişnuită cu metodele domniei sale. A făcut o afirmaţie că am făcut o echipă timp de doi ani de zile. Am fost loială atât lui ca preşedinte, cât şi echipei, dar sunt mai devotată românilor. (…) Domnul Dragnea a spus în această seară: eu nu vreau să fie exclusă doamna Firea, dar totul se va decide în CEx. Ar vrea să mă mazilească, dar cu mâna altora. Am încredere că toţi colegii care ştiu situaţia nu vor fi de acord cu anumite jocuri de culise care ar putea să le pună la cale domnul Dragnea pentru ca eu să fiu exclusă”, a declarat Gabriela Firea, în 2018.