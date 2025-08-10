Social Pompierii sunt expuși unui risc mai mare de a dezvolta multe tipuri de cancer







Un nou studiu al American Cancer Society (ACS) indică faptul că pompierii salvează vieți, dar se expun riscului de a dezvolta cancer de piele, rinichi și alte tipuri de cancer. „Deși nu este o veste bună, acest studiu evidențiază riscurile pe termen lung cu care se confruntă pompierii dincolo de stingerea incendiilor”, a declarat autoarea principală Lauren Teras, director științific senior al ACS pentru cercetarea epidemiologică.

„Eforturile continue de protejare a sănătății pompierilor prin creșterea accesului la screeningul cancerului, detectarea precoce și prevenirea sunt esențiale”, a declarat ea într-un comunicat.

Pe 29 iulie, International Journal of Epidemiology a publicat rezultatele studiului. În cadrul studiului au fost utilizate datele din ACS Cancer Prevention Study-II privind decesele cauzate de cancer pe o perioadă de 36 de ani pentru adulții fără cancer, începând din 1982.

Studiul a inclus aproximativ 470.000 de pompieri și a comparat ratele de deces din cauza cancerului cu ale altor bărbați care lucrează.

Studiul „susține numărul tot mai mare de cercetări care leagă profesia de pompier de riscul de cancer”, afirmă Teras și colegii săi.

Pompierii aveau cel mai mare risc de cancer de piele (creștere de 72%) și cancer de rinichi (creștere de 39%). Oamenii de știință au constatat creșteri mai mici ale riscului pentru cancerul pulmonar (8%), de prostată (14%) și de colon (15%).

Cercetătorii consideră că riscul crescut al pompierilor de a dezvolta tumori maligne mortale ale pielii se datorează expunerii frecvente la aer liber fără protecție a pielii. Teras a sugerat o protecție solară mai bună.

Cercetătorii au observat că numai pompierii cu 30 sau mai mulți ani de experiență aveau un risc ușor mai mare de cancer pulmonar.

Teras a declarat că un studiu al IARC a revelat că meseria de pompier crește riscul de mezoteliom și cancer de vezică urinară, dar nu și al altor tipuri de tumori.

„Descoperirile noastre susțin cercetările tot mai numeroase care leagă expunerea pompierilor de riscul de cancer”, a declarat Teras pentru ACS. „Asocierile cu cancerul de piele, rinichi, prostată și colorectal contribuie în mod semnificativ la completarea lacunelor privind cancerele pentru care se considera că existau dovezi limitate sau inadecvate în precedenta revizuire a IARC”, informează medicalxpress.com.