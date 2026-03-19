Pod suspendat la 60 de metri înălțime, noua atracție de la Turnul Eiffel

La Turnul Eiffel a fost inaugurată o nouă atracție pentru vizitatori, denumită, potrivit euronews.com, „The Vertigo of the Tower”. Este vorba despre un pod suspendat realizat din plasă, amplasat între pilonul est și pilonul vest al monumentului.

Podul are o lungime de aproximativ 40 de metri și este amplasat la circa 60 de metri deasupra solului.

Structura este alcătuită din peste 25.000 de panouri din plasă metalică, concepute pentru a permite traversarea în condiții de siguranță, menținând în același timp senzația de deschidere către exterior.

Accesul pe podul suspendat este gratuit pentru deținătorii de bilet la Turnul Eiffel, cu condiția accesului la primul nivel al monumentului. Vizitatorii trebuie să scaneze un cod QR la fața locului și să își rezerve un interval de acces în următoarea oră.

Fluxul de vizitare este strict controlat, iar pe pod pot intra simultan maximum patru persoane, pentru a asigura circulația în siguranță și evitarea aglomerației.

Instalația a fost prezentată inițial anul trecut, iar acum marchează a doua sa serie de deschidere publică. Perioada de funcționare este limitată, iar accesul este disponibil până la data de 3 mai.

Turnul Eiffel a fost construit ca element central al Expoziției Universale din 1889. Proiectul fusese gândit inițial ca unul temporar, cu planul de a fi demontat după 20 de ani.

În prezent, monumentul deține recordul Guinness pentru cel mai vizitat obiectiv turistic cu taxă de acces din lume. În anul 2014, acesta a fost vizitat de peste șapte milioane de persoane.

Structura include trei niveluri principale de vizitare. Primul etaj se află la 57 de metri înălțime, al doilea la 116 metri, iar platforma superioară ajunge la 276 de metri deasupra solului.

În interiorul turnului sunt amenajate mai multe spații de alimentație publică, inclusiv un bar cu șampanie situat în zona superioară.