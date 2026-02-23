Platforma militară DOT-Chain, testată de peste 20 de cercetători independenți și inteligența artificială la Kiev

Peste 20 de cercetători independenți, alături de algoritmi de inteligență artificială, au testat sistemul IT militar DOT-Chain, platforma de achiziții de armament a Ucrainei, în timpul unei sesiuni speciale de tip BugBash organizate la Kiev.

Agenția de Achiziții pentru Apărare din Ucraina (DOT) a organizat o sesiune amplă de testare a securității cibernetice pentru platforma DOT-Chain Defence, marketplace dedicat achizițiilor de armament, eveniment desfășurat la Kiev, în timpul Forumului Internațional pentru Reziliență Cibernetică.

La testare au participat peste 20 de experți independenți în securitate cibernetică, alături de sisteme bazate pe inteligență artificială. Formatul BugBash a permis simularea unor atacuri informatice reale, într-un mediu controlat și izolat. Organizatorii au subliniat că exercițiul s-a desfășurat fără utilizarea unor date reale, astfel încât să fie eliminat orice risc.

„Formatul BugBash ne-a permis să simulăm scenarii reale de atacuri cibernetice într-un mediu controlat. Elementul tehnologic cheie al evenimentului a fost testarea finală a sistemului de către AI”, a anunțat Ministerul Apărării al Ucrainei.

Participanții au primit puncte pentru fiecare vulnerabilitate identificată, într-o competiție organizată pentru a desemna cel mai eficient „vânător de bug-uri”. În urma verificărilor, experții au identificat doar probleme minore, pe care le-au transmis deja echipei de dezvoltare pentru corectare rapidă.

„Această abordare demonstrează tranziția tehnologiilor de apărare ucrainene către standardele globale: în locul inspecțiilor închise și birocratice, se realizează un audit deschis de către comunitatea profesională și se utilizează instrumente IT avansate”, a transmis Ministerul Apărării ucrainean.

Evenimentul, care s-a desfășurat la Kiev, a avut loc sub egida Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, cu sprijin internațional oferit de Departamentul de Stat al SUA, Guvernul Canadei și organizația CRDF Global.

Platforma tehnologică utilizată pentru testare a fost asigurată de BugStream, în parteneriat cu Cyber Unit Technologies.