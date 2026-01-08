Plata impozitelor, blocată pentru cei din afara țării. Ghișeul.ro nu poate fi accesat de românii din diaspora
Românii din diaspora care încearcă să își plătească la început de an impozitele locale au anunțat că nu pot accesa platforma Ghișeul.ro din afara țării, potrivit România TV.
Ghișeul.ro nu poate fi accesat din străinătate
În timp ce autoritățile promovează digitalizarea și recomandă plata online a taxelor pentru a evita cozile de la ghișee, românii din diaspora semnalează că platforma Ghișeul.ro ar fi inaccesibilă din afara granițelor, putând fi folosită doar prin intermediul unui VPN.
Potrivit sursei menționate anterior, accesul la platforma națională de plată a taxelor este blocat pentru IP-urile din străinătate.
„În diaspora nici nu putem verifica impozitele… E mai greu de observat din țara asta, dar se pare că accesul la ghiseul.ro, atunci când funcționează, este restricționat în baza IP-ului. Am testat cu VPN și doar conectat în România funcționează. Așa își tratează statul cetățenii plecați? Nu că ar fi ceva nou”, a spus românul.
Ce ar putea cauza blocarea accesului la platformă
Situația semnalată ar putea fi cauzată de aplicarea unei măsuri de „geo-blocking” de către administratorii platformei sau de instituțiile responsabile de securitatea cibernetică. De regulă, astfel de restricții sunt introduse pentru protejarea site-urilor guvernamentale față de atacuri din afara țării, însă ele limitează accesul românilor din diaspora care vor să își plătească taxele.
Românii care dețin proprietăți în țară, precum apartamente, terenuri sau autovehicule înmatriculate în România, au obligația de a plăti impozite. Pentru cei stabiliți în diaspora, plata online reprezintă singura opțiune practică.
În situația în care Ghișeul.ro blochează conexiunile din Italia, Spania, Germania sau Marea Britanie, aceste persoane nu își pot îndeplini obligațiile fiscale sau ajung să depindă de sprijinul rudelor din țară.
Cu cât au crescut impozitele românilor din străinătate
Avocatul Gheorghe Piperea a publicat un mesaj pe contul său de Facebook în care a avertizat românii din diaspora în legătură cu majorările de impozite pe proprietăți. Avocatul a precizat că românii care muncesc în străinătate și dețin terenuri agricole nelucrate de doi ani sau case și terenuri abandonate pot fi supuși unei taxe locale de până la 500% peste nivelul standard, iar impozitul de bază ar urma să crească, la rândul său, cu procente cuprinse între 80% și 400%.
„Poate că ați primit acasă, în țară, o notificare, și nu v-a spus nimeni; dacă nu plătiți, veți fi executați silit, inclusiv prin vânzarea acelor terenuri și clădiri”, a scris acesta.
Totodată, Piperea a avertizat primarii și consilierii locali că, dacă nu au adoptat până la 31 decembrie 2025 hotărâri privind majorarea taxelor pe proprietate, riscă să piardă o parte importantă din cota care revine unității administrativ-teritoriale din impozitul pe venit plătit de rezidenți. Potrivit acestuia, între 75% și 90% din sume ar urma să fie reținute de fisc.
„Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. Codul fiscal, art. 489 alin.4-5. ** art. 489 indice 2 alin (2) – (3) Cod fiscal”, a scris avocatul.
