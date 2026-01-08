Plata impozitelor, blocată pentru cei din afara țării. Ghișeul.ro nu poate fi accesat de românii din diaspora

Românii din diaspora care încearcă să își plătească la început de an impozitele locale au anunțat că nu pot accesa platforma Ghișeul.ro din afara țării, potrivit România TV.

În timp ce autoritățile promovează digitalizarea și recomandă plata online a taxelor pentru a evita cozile de la ghișee, românii din diaspora semnalează că platforma Ghișeul.ro ar fi inaccesibilă din afara granițelor, putând fi folosită doar prin intermediul unui VPN.

Potrivit sursei menționate anterior, accesul la platforma națională de plată a taxelor este blocat pentru IP-urile din străinătate.

Situația semnalată ar putea fi cauzată de aplicarea unei măsuri de „geo-blocking” de către administratorii platformei sau de instituțiile responsabile de securitatea cibernetică. De regulă, astfel de restricții sunt introduse pentru protejarea site-urilor guvernamentale față de atacuri din afara țării, însă ele limitează accesul românilor din diaspora care vor să își plătească taxele.

Românii care dețin proprietăți în țară, precum apartamente, terenuri sau autovehicule înmatriculate în România, au obligația de a plăti impozite. Pentru cei stabiliți în diaspora, plata online reprezintă singura opțiune practică.

În situația în care Ghișeul.ro blochează conexiunile din Italia, Spania, Germania sau Marea Britanie, aceste persoane nu își pot îndeplini obligațiile fiscale sau ajung să depindă de sprijinul rudelor din țară.

Avocatul Gheorghe Piperea a publicat un mesaj pe contul său de Facebook în care a avertizat românii din diaspora în legătură cu majorările de impozite pe proprietăți. Avocatul a precizat că românii care muncesc în străinătate și dețin terenuri agricole nelucrate de doi ani sau case și terenuri abandonate pot fi supuși unei taxe locale de până la 500% peste nivelul standard, iar impozitul de bază ar urma să crească, la rândul său, cu procente cuprinse între 80% și 400%.

„Poate că ați primit acasă, în țară, o notificare, și nu v-a spus nimeni; dacă nu plătiți, veți fi executați silit, inclusiv prin vânzarea acelor terenuri și clădiri”, a scris acesta.

Totodată, Piperea a avertizat primarii și consilierii locali că, dacă nu au adoptat până la 31 decembrie 2025 hotărâri privind majorarea taxelor pe proprietate, riscă să piardă o parte importantă din cota care revine unității administrativ-teritoriale din impozitul pe venit plătit de rezidenți. Potrivit acestuia, între 75% și 90% din sume ar urma să fie reținute de fisc.