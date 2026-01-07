Armata obligatorie, la un pas. Britanicii vorbesc tot mai insistent despre recrutare extinsă

Pe fondul tensiunilor crescânde dintre Rusia și NATO, oficialii și experții militari discută tot mai des despre scenariile unei posibile confruntări globale, potrivit Express Magazine.

Pe măsură ce avertismentele Kremlinului se intensifică, liderii occidentali încurajează populațiile să fie pregătite pentru eventualitatea unui conflict major.

Pe fondul acestor tensiuni, experți militari britanici avertizează că forțele armate actuale ar putea fi insuficiente în cazul unui război extins.

Fostul deputat și ofițer al Armatei Britanice, Dr. Mike Martin, a declarat pentru publicația Big Issue:

„Ar trebui să recrutăm? Da, ar trebui. Pentru că, în cele din urmă, nu suntem încă în etapa în care să putem înlocui oamenii cu drone. Suntem departe de asta. Dronele sunt în regulă, în măsura în care pot ajunge, dar tot ai nevoie de oameni pentru a ocupa sate, a menține teritorii și tot restul. Și asta nu se va schimba prea curând.”

Deși liderul Partidului Laburist, Keir Starmer, a afirmat recent că „nimeni nu vorbește despre recrutare obligatorie” într-un interviu pentru News Agents podcast, fostul prim-ministru Rishi Sunak propunea anterior introducerea serviciului național pentru toți tinerii de 18 ani.

Generalul Sir Patrick Sanders a transmis guvernului britanic anul trecut că cetățenii ar trebui să se aștepte la conscripție „în termen de șase ani” dacă amenințarea reprezentată de Rusia nu se diminuează.

Declarațiile sale reflectă preocupările legate de capacitatea armatei de a răspunde eficient în eventualitatea unui conflict larg.

Articole recente din presa internațională arată că, pe lângă creșterea prezenței militare în Marea Britanie, autoritățile examinează și posibilitatea construirii de baze militare în Ucraina pentru a contracara o eventuală agresiune viitoare a Rusiei.

Experții militari precizează că, în eventualitatea unui război global, tinerii sănătoși sunt cei mai expuși riscului de a fi conscriși, în special bărbații cu vârste între 18 și 25 de ani.

Aceasta reflectă precedentul din 1939, când bărbații cu vârste de 21 și 22 de ani erau chemați la armată înainte de începerea oficială a conflictului.

De asemenea, persoanele necăsătorite și fără copii ar fi primele în linia de selecție, pentru a reduce impactul asupra structurilor familiale, așa cum s-a aplicat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În contextul în care tensiunile internaționale continuă să crească, liderii politici și militari din Europa și Statele Unite rămân vigilenți. Publicații internaționale precum London Economic și Big Issue monitorizează constant evoluțiile și transmit avertismente privind pregătirea militară.

Potrivit rapoartelor, situația actuală nu indică o decizie imediată de conscripție, dar discuțiile și scenariile strategice continuă să fie un subiect major în planificarea apărării naționale.