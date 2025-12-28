Pericol în trafic. Restricții drastice pe podul din Piscu, pentru siguranța șoferilor

Din cuprinsul articolului Măsurile impuse

Un pod situat pe DN 25, în localitatea Piscu, județul Galați, prezintă probleme majore de structură, conform anunțului făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Autoritățile au decis instituirea unor restricții de circulație pentru a preveni eventuale accidente și pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

„Atenție șoferi: Restricții noi pe DN 25, în localitatea Piscu (Galați)! Începând cu data de 29.12.2025 se instituie restricții de circulație pe podul peste pârâul Suhurlui, situat pe DN 25 la km 48+542 (comuna Piscu), județul Galați. Măsura este luată în urma unei expertize tehnice care a constatat degradări ale structurii și prăbușirea consolelor de trotuar”, au explicat reprezentanții CNAIR pe Facebook.

CNAIR a precizat că restricțiile sunt necesare în urma unei expertize tehnice recente, care a relevat degradarea structurii podului și prăbușirea consolelor de trotuar. Pentru prevenirea accidentelor, compania a decis modificarea condițiilor de circulație:

Limitare de tonaj: maximum 15 tone (anterior era 30 tone) Limitare de viteză: maximum 5 km/h pe sectorul podului „Noile restricții impuse: Limitare de tonaj: Maximum 15 tone (înlocuiește vechea restricție de 30 tone). Limitare de viteză: Maximum 5 km/h pe sectorul podului”, se arată în anunțul CNAIR.

Recomandări pentru șoferi Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte indicatoarele rutiere montate în teren și să urmeze rutele ocolitoare indicate pentru vehiculele cu masa mai mare de 15 tone.

„Rugăm conducătorii vehiculelor cu masa mai mare de 15 tone să respecte indicatoarele de orientare și rutele ocolitoare semnalizate în zonă. Indicatoarele de informare au fost montate pe toate arterele care se intersectează cu sectorul restricționat. Vă rugăm să circulați cu prudență și să respectați semnificația noilor indicatoare rutiere montate în teren”, a precizat CNAIR.

Impactul asupra traficului Restricțiile instituite vor afecta atât traficul de tranzit, cât și cel local. Autoritățile recomandă planificarea rutei înainte de a traversa zona și respectarea strictă a limitărilor impuse, pentru a evita deteriorarea suplimentară a podului sau accidentele.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că situația va fi monitorizată constant, iar eventualele lucrări de reparație vor fi comunicate ulterior.