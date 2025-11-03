Ajutor de Crăciun pentru pensionarii cu venituri mici. Suma anunțată de ministrul Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pensionarii vor primi 400 de lei înainte de Crăciun și le-a reamintit celor care au avut probleme la recalculare că vor încasa toate sumele restante, plătite retroactiv. „Referitor la restul de 400 de lei pe care trebuie să îl primească pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei, acești bani vor veni odată cu pensiile”, a spus acesta, într-un interviu pentru România TV.

Ministrul a anunțat că 2,7 milioane de pensionari cu venituri mai mici de 2.574 de lei vor primi un supliment de 400 de lei înainte de Crăciun. Suma va fi acordată împreună cu pensia din luna decembrie.

„Și după rectificare, vă confirm că nu este nicio problemă privind bugetul de stat pentru a plăti aceste îndatoriri, banii există în buget. Este doar o chestiune de timp până în decembrie, când 2,7 milioane de beneficiari vor primi acești bani. Referitor la restul de 400 de lei pe care trebuie să îl primească pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei, acești bani vor veni odată cu pensiile”, a spus acesta, în interviu.

În ceea ce privește voucherele pentru energie, Florin Manole le-a cerut pensionarilor să se înscrie pentru a le putea primi, menționând că acestea ar putea ajunge la peste două milioane de gospodării din întreaga țară.

„Am făcut apeluri repetate și fac apel și acum ca toți cei care au venituri reduse, pensionarii, să meargă fie către oficiile poștale, fie la primăriile comunelor și orașelor în care domiciliază sau, cu ajutorul cuiva priceput, prin propriile instrumente, să meargă pe platforma online unde se pot înscrie. Facem asta ca să dăm tuturor celor care beneficiază aceste vouchere pentru energie. Am calculat eligibilitatea în raport cu locul de consum, adică pe gospodărie. Putem să ajungem până la 2 milioane de gospodării. Asta înseamnă mult mai mult decât 2 milioane de oameni”, a mai explicat acesta.

Referindu-se la pensionarii care au întâmpinat probleme la recalculare, ministrul a menționat că sunt aproximativ 220.000 de cazuri, dintre care jumătate au fost deja soluționate. Cei la care se constată erori vor primi integral sumele pierdute din septembrie 2024 până la momentul corectării.

„Pentru cei care beneficiază de această recalculare cu întârziere, vreau să subliniez că drepturile vor fi acordate din urmă, de la 1 septembrie 2024. Nu se pierde niciun leu dintre cei care aveau de primit. Plata se face retroactiv, din septembrie 2024, pentru cei unde procesul s-a întârziat”, a mai spus acesta.

Florin Manole a subliniat că autoritățile depun toate eforturile pentru a sprijini pensionarii, în special pe cei cu venituri mici. „O să avem, de exemplu, niște sume pentru a-i sprijini pe cei care se încălzesc pe gaze, un fond specific pentru acest domeniu. Când definim beneficiarii, pensionarii sunt primul nostru gând. Cei cu venituri reduse sunt cei mai vulnerabili”, a mai spus ministrul.