Ministrul Finanțelor nu e de acord cu mărirea salariului minim. Nu în acest moment

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, nu vede cu ochi buni o majorare a salariului minim în România. Cel puțin nu în această perioadă agitată din punct de vedere economic. Demnitarul a explicat de ce creșterea nu este oportună momentan.

„Dacă ne uităm la salariul minim... ar trebui să ne uităm în dinamica din ultimii ani. Pe un fond de decelerare economică, de scădere economică an de an, din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%. Cred că ar trebui să fim atenţi, cred că ar trebuie să punem mai mult preţ pe coordonarea între dinamica economiei şi creşterile salariului minim. Noi am crescut de la 2.300 la 4.050. Totuşi, nu putem să nu ţinem cont de competitivitatea economiei, mai ales când ne dorim să o relansăm”, a afirmat Alexnadru Nazare la Antena 3.

„Nu cred că este vorba de un infringement, pentru că este vorbа de adecvarea salariului minim. Nu cred că poate fi vorba de un infringement”, a mai precizat ministrul de Finanțe.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a spus în diferite ocazii că a discutat cu comisarul european Roxana Mînzatu despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan. Iar aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement.

Executivul a anunțat, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an, dar consultările vor continua şi luna viitoare.

„Am avut bani să acoperim bugetele mai multor ministere de investiții, pentru că am reușit să ducem această țintă la 8,4%, țintă confirmată și de Comisie”, a mai spus oficialul pentru sursa citată.

Iar în ceea ce privește cheltuielile, unele foarte mari, ele au scăzut în ultimele trei luni. „Da, sunt cheltuieli mai mari. În privința cheltuielilor de personal, ele scad. În ultimele 3 luni scad”.