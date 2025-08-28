Social Pe bicicletă, din Timișoara până în cel mai sudic punct din Europa. Cea mai lungă provocare: 3.500 km







Nelu Slusarciuc îi așteaptă uminică dimineața pe timișoreni, la 0ra8,45 să pedaleze câțiva kilometri alături de el. Plecarea e din Parcul Copiilor, intrarea dinspre Podul cu lacăte. Bărbatul de 58 de ani. Pleacă într-o aventură de 3.500 km. Doar el și bicicleta. Tința călătoriei este Tarifa. Cel mai sudic punct continental al Europei.

Nelu Slusarciuc nu e la prima aventura. A pedalat prin Alaska, Maroc. România a traversat-o de „de la Vest la Est”, adic[ pe un traseu de 1.500 km.Pentru că spune, timișoreanul pentru el bicicleta nu e doar un mijloc de transport. "Ef elul meu de a descoperi lumea, oamenii și poveștile ei". Pe blogul lui, Nelul Slusarciuc își descrie aventurile pe bicicletă.

„Pe 31 august pornesc din Timișoara, într-o aventură de peste 3.500 km pe bicicletă. Până la Tarifa – cel mai sudic punct continental al Europei. Drumul mă va duce prin Serbia, Slovenia, Italia, Franța și Spania. Voi pedala singur, fără asistență. Doar eu, drumul și bicicleta”,descrie Nelu Slusarciuc traseul pe care îl va urma.

Nelu Slusarciuc are 58 de ani. Spune că e la vârsta la care știe ce contează. „Sunt într-un moment al vieții în care știu ce contează. Contează:mișcarea, oamenii și poveștile trăite sincer. Am alergat câteva maratoane. Și alte curse de diferite distanțe. Și am pedalat mii de kilometri. Am plecat de mai multe ori pe drumuri lungi, doar cu bicicleta, curajul și bucuria de a descoperi. Am traversat Marocul, am avut norocul să pedalez prin Alaska, am traversat România de la vest la est, am pedalat prin Turcia, Spania, Franța", povestește timișoreanul.

Cea mai lungă provocare începe însă pentru el abia acum. Fiindcă știe că poate să o facă. Are curaj și chef de viață. Și asta îl motivează. "La 58 de ani vreau să arăt că vârsta nu e o scuză. Dacă ai chef de viață și un pic de curaj, poți să faci lucruri nebunești și frumoase. Acum plec în cea mai lungă provocare de până acum. Peste 3.500 km pe bicicletă. Până la capătul Europei”, spune Nelu Slusarciuc.