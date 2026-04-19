Patosul campaniei PSD de pe Facebook - „Momentul adevărului” și răspunsul lui Bolojan

O campanie pe facebook a PSD cu mesajul “Ajunge. Până aici. Momentul adevărului” - un promo pentru întâlnirea de pe 20 aprilie care decide susținerea premierului, a provocat un val de atacuri. Semn că USR și PNL dețin încă supremația în mediul online și au puterea să transforme rapid cam orice face PSD într-o imagine negativă. Mai ales când PSD mizează pe un patos care deși reflectă o nemulțumire publică, poate suna puțin credibil, într-o dezbatere generală marcată de neîncredere și cinism față de politică.

În sondajul din aprilie al INSCOP, votul pentru PSD scade pe electoratul care merge singur la vot (55% din eșantion) la 17% față de votul pe întreaga populație 20%. Asta deși PSD crește ușor ca intenție de vot față de începutul anului. Ce înseamnă asta? Că PSD are o problemă de mobilizare a propriilor votanți. Deși la prima vedere cel puțin, ținând cont de proporția mare a electoratului în vârstă în rândul votanților PSD, nu s-ar spune că mobilizarea este problema esențială a PSD, există și această problemă și la PSD (ca și la toate partidele).

Ce relevanță au datele sondajului INSCOP pentru postările promoționale ale membrilor PSD vizând promovarea consultării extinse de mâine? Că pentru PSD, această consultare este și un eveniment de mobilizare în interior; pentru a depăși blazarea și lipsa de energie care afectează acum toate partidele.

Cei 5000 de membrii PSD care se adună luni, reprezintă eșalonul cel mai implicat politic în structura și deciziile PSD-ului ca partid. Șefi de organizații, parlamentari, aleși locali, toți sunt acolo nu doar pentru Bolojan, ci și, sau mai ales, pentru PSD. De altfel, adunarea de luni a celor 5000 de membrii PSD va fi nu doar despre decizia de a părăsi guvernarea, cât și o evaluarea internă, inclusiv o discuție despre miniștri. Chiar dacă cel mai important subiect pentru media și relevant pentru public, este votul legat de premier, pentru PSD, o prioritate este legată de activarea partidului în condițiile în care presiunea guvernării și crizele de tot felul, după înfrângerile din prezidențialele 2024-2025 au afectat PSD.

Fiecare partid își face comunicarea cum consideră și problema nu este comunicarea PSD sau a oricărui alt partid din coaliție. Problema este de ce persistă partidele să mizeze pe cuvinte mari și un patos care pare artificial; și de ce apare decuplarea de tonul veridic, autentic, al discuției publice pe care ar trebui să o oglindească comunicarea partidelor.

În primul rând, sunt totuși două perspective, funcție de electoratul la care ajunge mesajul PSD de pe facebook. Pe de o parte, pentru o parte importantă a populației, mai ales pentru segmentele cu venituri reduse, în mediul urban mic, unde bate PSD, creșterea taxelor a fost o problemă resimțită dur și personal. Pentru acești oameni, faptul că un partid sugerează un reset fundamental, ca cel utilizat în promo-ul PSD de pe facebook - “ajunge. până aici”, este ceva care are minim sens și în care cel puțin parțial, se regăsesc.

În același timp, asta însă nu are nicio legătură, ba chiar poate părea total opus, în cazul percepției unui segment de public cu venituri medii-superioare, din centrele urbane pentru care premierul pare că urmărește o agendă onestă. Dincolo de diferențele clare, există și puncte de convergență între cele două segmente? Da, există: cum ar fi părerea negativă despre toți politicienii, care este elementul central și dominant al discuției publice acum, în funcție de care orice exprimare politică trebuie cenzurată ca patos pentru a fi realistă.

În al doilea rând, PSD a avut tradițional o atitudine de cetate asediată. Deși are forță în media tradițională, în online, rare au fost momentele când comunicarea PSD nu a fost întâmpinată cu ostilitate și nu a generat anticampanii copleșitoare, multe punând serios amprenta pe partid ca negativitate și intensitate a tirului pe lideri. După cum se vede și acum. Plecând de aici, PSD a simțit mereu nevoia să fie mai sonor, pentru a compensa prin emoție și populism, barajul.

Dincolo de considerații teoretice, atacul puternic la adresa campaniei de pe facebook a PSD este un semnal că nici premierul și cu cele două partide care îl susțin direct, PNL și USR, nu stau. Deși până acum, PSD s-a mai confruntat cu momente în care a fost în defensivă - ca protestul din noiembrie, anul trecut, pe legile Justiției, care au acoperit total comunicarea partidului - în linii mari gherila PSD la adresa guvernului a beneficiat de spațiu, fără să fie contracarată. De acum înainte, premierul, și mai ales liderii de opinie și suporterii din social-media de care beneficiară USR și secundar, și PNL vor ataca cu tot ce au. Rămâne de văzut cât de intensă va fi presiunea pe PSD.