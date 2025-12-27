Pârtiile de schi și săniuș, deschise în stațiunea Durău. Recomandări pentru turiști

Sezonul de schi și săniuș a început oficial în stațiunea Durău, iar jandarmii montani se află în zonă pentru a asigura siguranța turiștilor.

Stațiunea Durău a intrat oficial în sezonul de iarnă, odată cu deschiderea pârtiilor pentru schi și săniuș. Începând de astăzi, turiștii pot folosi domeniul schiabil, iar jandarmii montani sunt prezenți în zonă pentru menținerea ordinii publice și siguranța celor aflați la munte.

Reprezentanții Jandarmeriei precizează că jandarmii montani sunt prezenți permanent atât în zona pârtiilor, cât și pe traseele turistice din apropiere. Misiunile lor vizează prevenirea accidentelor și intervenția rapidă în situații de urgență.

Autoritățile le recomandă turiștilor să își aleagă pârtiile în funcție de nivelul de pregătire și să poarte echipament adecvat, inclusiv cască de protecție.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să respecte regulile de pe pârtii și indicațiile personalului autorizat. O atenție specială trebuie acordată copiilor, care trebuie supravegheați în permanență. Jandarmii montani atrag atenția că consumul de alcool trebuie evitat înainte sau în timpul practicării sporturilor de iarnă, pentru reducerea riscului de accidente.

Pe durata sezonului rece, jandarmii montani vor fi prezenți zilnic în stațiunea Durău și în zonele montane din apropiere, pregătiți să ofere sprijin și să asigure desfășurarea activităților turistice în condiții de siguranță.

Durău este o stațiune de munte dintr-o regiune frecventată încă din secolul al XVIII-lea. Situată la aproximativ 100 de kilometri de Piatra Neamț și la 6 kilometri de comuna Ceahlău, de care aparține administrativ, stațiunea se află la o altitudine de 780–800 de metri, la poalele masivului Ceahlău. Durău este recomandată pentru odihnă și tratamentul nevrozelor astenice, al stărilor de slăbiciune și al anemiei.

Durău și zonele din apropiere oferă numeroase atracții naturale, culturale și istorice, care pot fi vizitate pe tot parcursul anului:

Biserica Mănăstirii Durău – monument religios cunoscut pentru pictura interioară realizată de Nicolae Tonitza;

Biserica de lemn „Sf. Voievozi” din Bistricioara și Schitul „Sf. Ana” din Ceahlău – exemple reprezentative de arhitectură religioasă veche;

Parcul Național Ceahlău – include obiective naturale cunoscute, printre care Cascada Duruitoarea, Polița cu Crini, vârfurile Toaca și Ocolașul Mare;

Lacul Izvorul Muntelui și Piatra Teiului – repere naturale apreciate pentru peisaj.

Printr-o hotărâre de guvern, o mănăstire de pe muntele Ceahlău a primit în proprietate o pârtie de schi a stațiunii. Astfel, în urma acestei decizii, stațiunea Durău a pierdut dreptul de proprietate asupra pârtiei și a fost nevoită ulterior să o închirieze de la mănăstire.