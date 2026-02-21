Social

Partea creierului, care dă toată viața peste cap. Controlează frica, anxietatea, manipularea sau agresivitatea

Partea creierului, care dă toată viața peste cap. Controlează frica, anxietatea, manipularea sau agresivitatea
Amigdala este o structură mică, în formă de migdală, în interiorul creierului. Face parte dintr-o rețea vastă a creierului numită sistemul limbic. Când vine vorba de supraviețuire, amigdala și sistemul limbic sunt extrem de importante, conform clevelandclinic.org.

Acestea sunt părți ale creierului tău care detectează automat pericolul. Și joacă, de asemenea, un rol în comportament, control emoțional și învățare.

Frica este principala emoție pe care amigdala o controlează. De aceea, mica structură este atât de importantă pentru supraviețuire. Procesează informațiile pe care le vezi sau auzi și folosește un filtru pentru a decide ce este periculos.

Ce roluri mai joacă

Cu toate acestea, cercetările arată că amigdala contribuie la mai mult decât la anxietate sau frică. De asemenea, joacă un rol în următoarele:

- Agresiune. - Învățare prin recompense și pedepse. - Manipularea și utilizarea memoriei implicite (inconștiente), care vă permite să vă amintiți cum să faceți anumite lucruri fără să vă amintiți cum le-ați învățat (cum ar fi mersul pe bicicletă sau legarea pantofilor). - Comunicare socială și înțelegere, inclusiv modul în care interpretezi intențiile cuiva din modul în care vorbește sau acționează). - Emoții care se referă la parenting și îngrijirea. - Emoțiile pe care le conectăm la amintiri. - Comportamente învățate legate de dependență.

Unde se găsește

Amigdala face parte din lobul temporal. Este o structură pereche, ceea ce înseamnă că există două, câte una de fiecare parte a creierului. Expertii se referă la ambele folosind forma singulară a cuvântului. Amigdala se află lângă mai multe structuri care transportă informații dde la simțurile tale, în special mirosul. De aceea mirosurile se pot conecta puternic la emoții și amintiri. Amigdala se conectează și la zonele creierului care procesează vederea și auzul.

Pe verticală, amigdala este aproape la nivelul ochilor. Dacă atingeți vârful degetului de tâmplă, chiar deasupra articulației unde osul maxilarului se conectează cu craniul, și îndreptați direct către tâmpla de pe partea opusă, sunteți aproape de amigdală sau foarte aproape de ea. Este aproape la jumătatea distanței dintre centrul creierului și craniu.

 

 

