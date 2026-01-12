Părintele Constantin Necula despre cum să fii un părinte bun. Care este cea mai bună rețetă

Părintele a explicat faptul că există anumite reguli după care te poți ghida ca părinte să îi poți oferi copilului ce are nevoie. Iar adevărul este priotitar.

Părintele a spus că una dintre greșelile pe care oamenii le fac este aceea că nu spun adevărul. ” Fiți niște părinți sinceri. Nu mai promiteți luna de pe cer. Terminați cu prostiile. Nici nu trebuie să semănăm unii cu alții. Eu cu sora mea nu am semănat cu nimeni din bloc. părinții noștri nu au semănat cu nimeni.

Ei ne-au învățat să creștem după chipul tatei și al mamei. Ați spus că nu avem model, avem. Pe Dumnezeu! țineți minte înainte de a muri învățați să fiți sinceri. suntem niște părinți atunci când ne vedem nepoții. în rest nu suntem fericiți”, a explicat omul bisericii.

Pe de altă parte acesta a mai spus că e important modul în care părinții se comportă în societate. În funcție de acest lucru, copiii reacționează.

”Cum poți să fii un părinte bun pentru copii tăi dacă ești un om flegmatic, arogant și tâmpit raportat la oamenii din jurul tău. un tată și o mamă bună, poartă copii și îi aduce în mijlocul oamenilor. Asta nu înseamnă că trebuie să te lași călcat în picioare de toți tâmpiții. Atenție protejați-vă valorile. Apărați-vă oamenii care își pun viața pentru voi. Nu vă lăsați mințiți cu puncte de vedere”, a mai declarat el.

Părintele a mai spus că este foarte important să fim cât mai aproape de Dumnezeu din modul în care ne comportăm. ”Dacă nu semănăm cu Christos nu semănăm cu nimeni. Tot ce auziți în jur cearcă să înlocuiască modul de a fi înainte lui Dumnezeu este un surogat. Unde Dumnezeu nu e, nimic nu e”, a concluzionat Constantin Necula.