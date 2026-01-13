Papa critică ideologia stângii radicale, care distruge libertatea autentică

Într‑un discurs adresat corpului diplomatic acreditat la Sfântul Scaun, Papa Leo XIV a expus vineri o serie de preocupări legate de evoluțiile recente din societățile occidentale, pe fondul unui context global marcat de tensiuni internaționale și dezbateri privind drepturile fundamentale, potrivit Catholic News Agency.

Discursul anual al pontifului, rostit la Palatul Apostolic din Vatican în fața reprezentanților a aproximativ 184 de state, a abordat teme legate de libertatea de expresie, conștiință, violența extremismului și starea drepturilor omului la nivel mondial.

Unul dintre punctele centrale ale discursului a fost avertismentul privind evoluțiile din societățile occidentale legate de modul în care este folosit limbajul în numele incluzivității.

Papa Leo XIV a susținut că „Este dureros să vedem cum, mai ales în Vest, spațiul pentru o libertate autentică de exprimare se micșorează rapid”.

El a subliniat că, potrivit viziunii sale, pe fondul acestor transformări, „se dezvoltă un nou limbaj de tip Orwellian, care, în încercarea de a fi tot mai incluziv, ajunge să excludă pe cei care nu se conformează ideologiilor care îl alimentează”.

În același context, pontiful a abordat libertatea de conștiință, arătând că, în opinia sa, aceasta „pare tot mai mult pusă sub semnul întrebării de state, chiar și de cele care pretind că se bazează pe democrație și drepturile omului”.

În discursul său, Papa Leo XIV a condamnat violența comisă de grupări jihadiste și a evidențiat dificultățile întâmpinate de comunitățile religioase în diferite regiuni ale lumii.

Pontiful a amintit despre „persecuția creștinilor” ca fiind una dintre „una dintre cele mai răspândite crize ale drepturilor omului din prezent, afectând peste 380 de milioane de credincioși la nivel mondial”.

De asemenea, el a menționat incidente specifice de violență religioasă, incluzând atacuri în Bangladesh, regiunea Sahel și Nigeria, precum și un atentat din Damasc.

Discursul papei a fost livrat într‑un moment în care comunitatea internațională continuă să se confrunte cu provocări precum tensiuni geopolitice majore, conflicte armate și dezbateri privind drepturile civile și libertățile individuale.

Potrivit unei relatări de la Catholic News Agency, Papa Leo a mai criticat „multilateralism slab” și tendința de a înlocui diplomația bazată pe dialog cu una bazată pe forță, subliniind importanța respectării drepturilor fundamentale în relațiile internaționale.

Discursul a fost parte a tradiției anuale de început de an la Vatican, prilej prin care suveranul pontif exprimă punctele de vedere ale Bisericii Catolice cu privire la temele majore care afectează comunitatea globală și relațiile dintre state.