Papa Leon al XIV-lea, întâlnire la Vatican cu lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado

Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit luni, la Vatican, cu lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, într-un context geopolitic delicat, în care Sfântul Scaun s-a conturat drept un actor relevant în discuțiile privind viitorul Venezuelei, informează Washington Post.

Întâlnirea a avut loc în timp ce María Corina Machado se află într-o campanie intensă de lobby pentru susținerea unei tranziții democratice în Venezuela, după capturarea președintelui Nicolas Maduro. Lidera opoziției, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, urma să se deplaseze ulterior la Washington, unde era programată o întâlnire cu președintele american Donald Trump.

Întrevederea cu pontiful nu fusese anunțată în prealabil, dar a fost confirmată oficial de Vatican. Aceasta a avut loc în contextul în care Sfântul Scaun a devenit un interlocutor semnificativ în dezbaterile legate de viitorul Venezuelei, iar Machado încearcă să obțină sprijin internațional pentru ruperea de structura autoritară de stânga aflată încă la putere, în pofida misiunii americane din 3 ianuarie care a dus la capturarea lui Maduro. O fotografie publicată de Vatican după întâlnire o arată pe Machado, îmbrăcată într-o rochie neagră și purtând un rozariu alb, dând mâna cu Papa Leon, ambii zâmbind.

Vineri, sursa citată a relatat că Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului și al doilea om în ierarhia Sfântului Scaun, le-ar fi cerut oficialilor americani, într-o întâlnire desfășurată în decembrie, să evite acțiuni pripite în Venezuela și să încerce să îl convingă pe Maduro să accepte o ofertă de azil din partea Rusiei.

Machado și opoziția venezueleană au salutat capturarea lui Maduro și l-au lăudat pe Trump pentru ordinul de declanșare a misiunii. În același timp, în discuții private, aceștia s-au arătat alarmați de decizia Casei Albe de a o susține, cel puțin temporar, pe Delcy Rodríguez, numărul doi în regimul Maduro, ca lider interimar. Opoziția susține că se află într-o competiție acerbă pentru influență internațională cu stânga aflată încă la putere și afirmă că o tranziție democratică este singura soluție viabilă pentru viitorul țării.

Era de așteptat ca Machado să discute cu papa și cu oficialii Vaticanului convingerea sa că o tranziție democratică este esențială pentru Venezuela. Ea a susținut că o astfel de schimbare ar aduce beneficii umanitare, inclusiv reducerea crizei migrației, care a determinat milioane de venezueleni să părăsească țara, și ar încuraja revenirea multora dintre ei.

Papa Leon, născut la Chicago, a lucrat anterior cu migranți venezueleni în perioada în care a slujit Biserica Catolică în Peru, unde a devenit cetățean naturalizat. Vizita lui Machado la Vatican subliniază rolul perceput al Sfântului Scaun ca posibil arbitru al viitorului Venezuelei și reflectă eforturile acesteia de a-și consolida poziția împotriva ideii că apropiații lui Maduro ar putea continua să conducă țara.

Donald Trump s-a declarat nemulțumit de acceptarea Premiului Nobel pentru Pace de către Machado, distincție pe care președintele american și-ar fi dorit-o pentru sine. Machado a afirmat săptămâna trecută, într-un interviu acordat Fox News, că așteaptă cu nerăbdare să îi mulțumească personal lui Trump pentru capturarea lui Maduro și că poporul venezuelean „își dorește cu siguranță să i-l ofere și să îl împartă cu el”. Ulterior, Comitetul Nobel a precizat că premiul nu este transferabil.

Trump a declarat, de asemenea, că se va întâlni cu Machado în această săptămână, afirmând că ar fi „o mare onoare” dacă aceasta ar alege să îi dea premiul. Totuși, el nu este singurul lider care și-a exprimat rezerve față de lidera opoziției venezuelene.

Potrivit unor documente americane obținute de The Post, Parolin și-ar fi exprimat scepticismul într-o întâlnire urgentă din Ajunul Crăciunului cu Brian Burch, temându-se că „abordarea ei dură ar împiedica o reconciliere mai largă” în Venezuela. De asemenea, acesta se temea că, odată ajunsă la putere, Machado ar „urmări o soluție radicală” și nu ar permite reintegrarea membrilor și colaboratorilor regimului într-o eventuală Venezuelă democratică.

Machado, fostă membră a Adunării Naționale, a câștigat alegerile primare ale opoziției venezuelene în urmă cu doi ani, însă i s-a interzis să candideze la alegerile generale de către Maduro. Acesta a revendicat victoria în fața lui Edmundo González Urrutia, susținut de Machado, însă audituri ale buletinelor de vot realizate de The Washington Post și de observatori independenți au indicat că rezultatul oficial a fost invalid. În trecut, Vaticanul a încercat fără succes să medieze un acord între Maduro și o opoziție divizată. Mai recent, Sfântul Scaun a reluat dialogul cu autoritățile venezuelene prin intermediul clericilor de rang înalt din țară, iar Papa Leon a avertizat anterior Statele Unite împotriva folosirii forței.