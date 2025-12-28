Pâinea se face cu timp, foc și răbdare. Magazia Morăriței păstrează tradiția într-o lume grăbită

Magazia Morăriței funcționează ca o brutărie artizanală și, totodată, ca un spațiu dedicat produselor românești tradiționale. Afacerea, lansată la Iași, poartă semnătura Ceciliei Țugulia, care, în 2017, a pus bazele acestui proiect cu dorința de a continua și valorifica moștenirea familiei sale în arta panificației.

Cecilia Țugulia a folosit economiile pe care le avea ȋn acel moment, alături de fondurile atrase prin programul Start-Up Nation. Și, împreună cu soţul său, Iulian Țugulia, a înfiinţat brutăria Magazia Morăriţei într-o localitate situată la aproximativ 30 de kilometri de Iași. Cei doi soți au început afacerea prin a face 20 de pâini pe zi, iar într-un an producţia a crescut de cinci ori.

Toate produsele sunt coapte în cuptor pe vatră cu lemne, ceea ce le oferă o savoare aparte. Cei doi antreprenori respectă cu strictețe procesul de fabricație pentru că își doresc să aducă înapoi gustul copilăriei, când pâinea avea miros de grâu și gust de aluat dospit.

„Noi suntem și producători de făină, primul și singurul producător certificat ecologic din județul Iași. Avem acum și partea de brutărie și cea de băcănie, am pus la punct un lanț integral. Părinții mei dețin moara, o moară deschisă la începutul anilor 1990, unde ne producem făina, iar mai departe urmăm o rețetă simplă, cu apă, făină și sare”, spune Cecilia Țugulia în cadrul unui interviu pentru Capital.

De asemenea, la Magazia Morăriței se găsește și pâine cu maia, afacerea este atestată tradițional pentru acest fel de produs. „Suntem singurii din România ce dețin o astfel de recunoaștere. Știam că suntem primii din județul Iași, în anul 2019 când am obținut-o, iar ulterior am aflat că suntem și singurii din toată țara”, mai spune antreprenoarea.

Iar din 2025, Cecilia Țugulia și soțul său au obținut certificatul de produs ecologic și pentru unele produse din gama de panificație. Ea explică cum, pentru a obține un astfel de rezultat, este nevoie ca 95% dintre ingredientele folosite să fie la rândul lor certificate ecologic. „Noi ne facem uleiul singuri, făina de asemenea. Și în acest fel avem câteva produse pe care le-am certificat ecologic”, detaliază femeia de afaceri.

Pentru moment, cei doi soți nu dețin și plantații de unde să-și obțină materia primă, însă colaborează foarte bine cu producători locali. Cecilia și soțul ei țin foarte mult la valorificarea produselor românești.

„O cantitate foarte mare de produse agricole, materie primă, pleacă la export. Noi, românii, nu ne bucurăm de ele pe cât de mult ar trebui, ceea ce este păcat. Produsele sunt bune, sănătoase. Eu sunt biofizician de profesie și am observat că există această problemă că mâncăm foarte nesănătos. Ceea ce reprezintă și unul dintre motivele pentru care am ales să deschidem afacerea. Vrem să aducem pe mesele clienților noștri un produs sănătos și gustos, așa cum aveam noi în copilărie”, mai spune antreprenoarea.

Cu studii de specialitate în domeniu, Ceciliei i-a fost ușor să-și dea seama că multe produse din comerț nu sunt calitative: „Când ne uităm prin rafturile magazinelor vedem tot felul de produse cu un termen lung de valabilitate. Ceea ce nu este un indicator al calității produsului. Să ne uităm la o pâine produsă cu ingrediente naturale, printr-o rețetă simplă, și la alta ce conține nenumărate ingrediente.”

Chiar și așa, femeia de afaceri spune că numărul clienților ce se îndreaptă spre mici producători este unul în creștere de la un an la altul. „Însă, observ că din ce în ce mai mulți oameni încep să citească cu o mai mare atenție etichetele înainte de a face o achiziție. Sunt atenți la termenul de valabilitate, se uită unde este făcut produsul respectiv, unii chiar se interesează, caută mai multe informații despre producător, despre certificările pe care le are și așa mai departe”, declară antreprenoarea din Iași.

Direcția clean a firmei se păstrează și când este vorba despre colaboratorii externi. În băcănie, de exemplu, Cecilia și Iulian colaborează doar cu producători români ce dețin certificări și aduc pe piață produse de calitate superioară, în serii mici.

„Încercăm să promovăm ce se face la noi în țară. Și îmi place să cred că Magazia Morăriței este punctul de întâlnire al oamenilor care gândesc la fel”, punctează femeia de afaceri. „Noi, producătorii mai mici, care punem accent pe un produs de calitate, certificat ecologic, nu ținem cont neapărat de cifre. Când vrei să faci produse de calitate este mai greu să ai și o producție mare care să-ți crească profitul.”

Un alt scop al afacerii Magazia Morăriței este și acela de a transmite mai departe un meșteșug pe cale de dispariție. „Morăritul este o activitate ce nu mai aparține perioadei în care trăim, a devenit de domeniul trecutului. Poate unii dintre tineri nici nu știu cum arată o moară, cum funcționează. Eu, spre exemplu, în afară de tatăl meu, nu mai cunosc alți morari, din nefericire. Este un meșteșug frumos, cu tradiție. Și noi ne bucurăm că am putut să-l ducem mai departe”, adaugă Cecilia.

Însă, după cum a specificat anterior, ea spune că publicul este din ce în ce mai interesat de producătorii mici, de ceea ce aduc ei pe piață. Observă că oamenii, încet-încet, acordă o mai mare atenție calității, în detrimentul prețului. La Magazia Morăriței, de exemplu, o pâine de 500 de grame costă 15 lei.

„Este clar că pentru unii poate fi șocant, mai ales că suntem obișnuiți cu prețuri de doi sau trei lei. Ȋnsă, să ne gândim doar la procesul de producție, să facem un exercițiu simplu. Este chiar așa de ușor să faci pâine în casă, așa cum se face și pâinea artizanală?”

„Dar trebuie să gândim lucrurile și pe kilogram și pe sațietate”, mai spune antreprenoarea. „În cazul unei pâini mai ieftine, câtă trebuie să mănânc pentru a mă sătura? Câteva felii? Poate chiar o jumătate? Mai apoi, ce gust are? Și să ne gândim apoi la o pâine cu maia certificată ecologic. O singură felie ne poate ajunge pentru o masă întreagă. Este și sățioasă și gustoasă. Raportul energetic, nutrițional, este clar altul. Sintagma ieftin și bun este pur marketing, când realitatea este alta”, afirmă Cecilia Țugulia.

Pe lângă pâinea cu maia, la Magazia Morăriței se mai găsesc produse tradiționale precum brânzoaice, cozonaci cu nucă, cheesecake cu brânză și ciocolată, prajitură cu smântână, plăcintă cu iaurt sau diferite tipuri de făină, cum ar fi cea albă de grâu, integrală de grâu, făină de secară, făină neagră de grâu, dar și ulei de floarea soarelui presat la rece. Produsele se pot găsi ȋn locația din Iași, dar și în online, pe site-ul oficial al afacerii unde este se poate face procesul de comandă.

Pentru anul 2023, reprezentanții businessului au raportat o cifră de afaceri de peste 626 de mii de lei.