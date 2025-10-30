Pacienții ar putea fi reprezentați în consiliile de administrație ale spitalelor

Pacienții ar putea fi reprezentanți în consiliile de administrație ale spitalelor. Un proiect de lege inițiat de deputații USR Adrian Wiener și Ștefan Tanasă propune includerea reprezentanților pacienților în consiliile de administrație, pentru a participa la deciziile privind serviciile medicale.

Deputatul USR Adrian Wiener, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaţilor, subliniază că un sistem de sănătate funcţional presupune ca pacientul să se afle în centrul deciziilor. Potrivit acestuia, iniţiativa legislativă depusă reprezintă un pas important în această direcţie.

Wiener afirmă că proiectul urmăreşte ca pacienţii să devină parteneri în procesul decizional, promovând transparenţă, dialog şi găsirea de soluţii care să aducă beneficii reale pentru sistemul medical dim România.

Potrivit USR, componenţa consiliilor de administraţie ale spitalelor diferă în funcţie de tipul unităţii şi de subordonarea acesteia, cum ar fi Ministerul Sănătăţii, alte ministere sau administraţii publice locale. În nicio variantă a Legii sănătăţii în vigoare nu sunt incluşi reprezentanţi ai pacienţilor.

Proiectul de lege propus de deputaţii USR prevede că fiecare consiliu de administraţie al spitalelor va include câte un reprezentant al asociaţiilor şi organizaţiilor de pacienţi, pentru a corecta lipsa de reprezentare existentă în prezent.

USR precizează că reprezentantul pacienţilor va avea dreptul să participe la toate şedinţele consiliului de administraţie şi să emită un punct de vedere consultativ asupra documentelor aflate pe ordinea de zi.

Deputatul USR de Iaşi, Ştefan Tanasă, afirmă că pacienţii nu trebuie să fie doar beneficiarii sistemului de sănătate, ci şi parteneri reali în deciziile care îi privesc. El subliniază că prezenţa acestora la masa deciziilor va aduce mai multă transparenţă, echilibru şi empatie în gestionarea spitalelor şi că vocea pacienţilor trebuie să fie auzită.