Social

Pacienții ar putea fi reprezentați în consiliile de administrație ale spitalelor

Comentează știrea
Pacienții ar putea fi reprezentați în consiliile de administrație ale spitalelorSursă foto: Frepik
Din cuprinsul articolului

Pacienții ar putea fi reprezentanți în consiliile de administrație ale spitalelor. Un proiect de lege inițiat de deputații USR Adrian Wiener și Ștefan Tanasă propune includerea reprezentanților pacienților în consiliile de administrație, pentru a participa la deciziile privind serviciile medicale.

Pacienţii, parteneri în deciziile din sistemul de sănătate

Deputatul USR Adrian Wiener, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaţilor, subliniază că un sistem de sănătate funcţional presupune ca pacientul să se afle în centrul deciziilor. Potrivit acestuia, iniţiativa legislativă depusă reprezintă un pas important în această direcţie.

Wiener afirmă că proiectul urmăreşte ca pacienţii să devină parteneri în procesul decizional, promovând transparenţă, dialog şi găsirea de soluţii care să aducă beneficii reale pentru sistemul medical dim România.

Reprezentanţii pacienţilor, incluşi în consiliile de administraţie ale spitalelor

Potrivit USR, componenţa consiliilor de administraţie ale spitalelor diferă în funcţie de tipul unităţii şi de subordonarea acesteia, cum ar fi Ministerul Sănătăţii, alte ministere sau administraţii publice locale. În nicio variantă a Legii sănătăţii în vigoare nu sunt incluşi reprezentanţi ai pacienţilor.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 octombrie 2025. Ne dați, sau nu ne dați?
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 octombrie 2025. Ne dați, sau nu ne dați?
Un alt stat NATO va suplini prezența trupelor americane retrase din România. Anunțul MAE
Un alt stat NATO va suplini prezența trupelor americane retrase din România. Anunțul MAE
Spital

Spital. Sursa foto: Freepik

Proiectul de lege propus de deputaţii USR prevede că fiecare consiliu de administraţie al spitalelor va include câte un reprezentant al asociaţiilor şi organizaţiilor de pacienţi, pentru a corecta lipsa de reprezentare existentă în prezent.

Reprezentare în consiliile de administrație ale spitalelor pentru decizii mai transparente

USR precizează că reprezentantul pacienţilor va avea dreptul să participe la toate şedinţele consiliului de administraţie şi să emită un punct de vedere consultativ asupra documentelor aflate pe ordinea de zi.

Deputatul USR de Iaşi, Ştefan Tanasă, afirmă că pacienţii nu trebuie să fie doar beneficiarii sistemului de sănătate, ci şi parteneri reali în deciziile care îi privesc. El subliniază că prezenţa acestora la masa deciziilor va aduce mai multă transparenţă, echilibru şi empatie în gestionarea spitalelor şi că vocea pacienţilor trebuie să fie auzită.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:56 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 octombrie 2025. Ne dați, sau nu ne dați?
20:49 - Chimia dintre Keo și Alexandra Ungureanu. „O sută de vieți” - alegeri și conexiuni
20:40 - România revine la Eurovision 2026. TVR a decis reluarea participării după doi ani de pauză
20:32 - Un alt stat NATO va suplini prezența trupelor americane retrase din România. Anunțul MAE
20:24 - Accident rutier grav în județul Mureș. Sunt implicate 11 persoane
20:14 - BNR anunță vremuri grele. Scumpirile vor continua să pună presiune pe buzunarele românilor în lunile următoare

HAI România!

Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă

Proiecte speciale