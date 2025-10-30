Testul creat în Australia ar putea revoluționa diagnosticarea insuficienței cardiace

O echipă de cercetători din Australia a creat un test rapid de salivă care ar putea schimba modul de depistare a insuficienței cardiace. Noul test ar putea face screeningul mai ușor de realizat, mai ales pentru persoanele din zone izolate sau cu resurse limitate, potrivit agenției Xinhua.

Cercetătorii de la Centrul de Excelență în Biologie Sintetică al Consiliului Australian de Cercetare au dezvoltat un biosenzor capabil să identifice rapid biomarkerul S100A7, asociat insuficienței cardiace, în probele de salivă, potrivit unui comunicat transmis miercuri de centru.

Insuficiența cardiacă afectează aproximativ 64 de milioane de oameni la nivel global. Metodele actuale de diagnosticare, precum analizele de sânge, examinările clinice și tehnicile de imagistică medicală, sunt adesea scumpe și greu accesibile în multe regiuni, ceea ce provoacă întârzieri în stabilirea diagnosticului și reduce posibilitățile de tratament.

Echipa condusă de profesorul Chamindie Punyadeera de la Universitatea Griffith din Australia a identificat biomarkerul S100A7. În loc să folosească anticorpii naturali ai organismului pentru detectarea problemelor, cercetătorii au aplicat o tehnică numită „mRNA display”, prin care și-au creat propriile detectoare de proteine.

Cercetătorii au realizat milioane de variante diferite și le-au testat pentru a o identifica pe cea care se leagă cel mai eficient de markerul insuficienței cardiace. Modelele care au oferit cele mai bune rezultate au fost ulterior produse în bacterii, au precizat specialiștii.

Cercetătorii au explicat că persoanele sănătoase au, în general, niveluri mai scăzute de S100A7 în salivă, în timp ce pacienții cu insuficiență cardiacă prezintă valori de aproximativ două ori mai mari. Ei au adăugat că testul poate identifica această diferență cu precizie, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra laboratoarelor și spitalelor.

Metoda bazată pe biologie sintetică s-a dovedit mai rapidă și mai accesibilă decât cele tradiționale. Potrivit studiului, aceeași tehnică poate fi folosită și pentru identificarea altor afecțiuni, prin simpla modificare a biomarkerului țintă.