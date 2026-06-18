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O tragedie din Italia pune presiune pe giganții rețelelor sociale. Meta și TikTok, acuzate că nu au protejat suficient minorii

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O tragedie din Italia pune presiune pe giganții rețelelor sociale. Meta și TikTok, acuzate că nu au protejat suficient minoriiMeta, TikTok, justitie / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

O familie din Italia a deschis o acțiune colectivă împotriva Meta și TikTok după ce fiica lor, Rossella, în vârstă de 12 ani, s-a sinucis în februarie 2024, potrivit agenției Reuters.

Părinții susțin că algoritmii platformelor sociale au contribuit la agravarea stării emoționale a copilei prin recomandarea constantă de conținut legat de depresie și automutilare.

Cazul face parte din primul proces colectiv intentat în Italia direct împotriva marilor companii de social media pentru modul în care funcționează sistemele lor de recomandare și pentru impactul acestora asupra minorilor.

Părinții spun că algoritmii au amplificat conținutul depresiv

Irene Roggero Ugues și soțul său au declarat pentru Reuters că au descoperit amploarea activității online a fiicei lor abia după moartea acesteia, când au deblocat dispozitivele folosite de copilă.

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Potrivit familiei, Rossella începuse să caute materiale despre depresie în septembrie 2023. Ulterior, algoritmii rețelelor sociale i-ar fi recomandat tot mai mult conținut similar. Părinții au descoperit inclusiv un cont secret de Instagram numit „Just a dead pers0n”.

„La un moment dat, părea că situația a căpătat o viață proprie și a crescut până când a acoperit partea veselă și sociabilă a ei”, a declarat mama fetei pentru Reuters.

Meta și TikTok resping acuzațiile

Meta și TikTok contestă acuzațiile formulate în proces și susțin că investesc constant în măsuri de protecție pentru utilizatorii tineri.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că platforma a introdus conturi speciale pentru adolescenți și mecanisme suplimentare de siguranță pentru limitarea expunerii la conținut dăunător.

La rândul său, TikTok afirmă că elimină peste 99% din conținutul care încalcă regulile privind sănătatea mintală și comportamentală și că dezvoltă instrumente pentru blocarea căutărilor potențial periculoase și redirecționarea utilizatorilor vulnerabili către servicii de sprijin.

Compania americană a precizat că nu poate comenta direct cazul Rossellei deoarece procesul este în desfășurare.

Presiune tot mai mare asupra platformelor digitale

Procesul din Italia apare într-un context de supraveghere tot mai strictă a marilor platforme online.

În Europa, autoritățile aplică din ce în ce mai ferm regulile prevăzute de Digital Services Act, legislația care obligă platformele să protejeze mai eficient minorii și să limiteze răspândirea conținutului nociv.

În Marea Britanie, guvernul a anunțat recent intenția de a interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, în timp ce în Statele Unite mai multe procese au vizat companii tehnologice acuzate că proiectează produse care pot afecta sănătatea mintală a adolescenților.

Dezbatere privind dependența de rețelele sociale

Reclamanții susțin că platformele folosesc mecanisme de recompensare similare celor întâlnite la jocurile de noroc pentru a încuraja utilizarea excesivă.

Psihiatrul Tonino Cantelmi, consultant al reclamanților, afirmă că fiecare apreciere, notificare sau interacțiune poate stimula eliberarea de dopamină, substanță asociată cu senzația de recompensă și plăcere.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că utilizarea problematică a rețelelor sociale este în creștere în rândul adolescenților și poate fi asociată cu reducerea stării de bine, tulburări de somn și alte riscuri pentru sănătate.

Totuși, specialiștii subliniază că relația dintre social media și sănătatea mintală este complexă. Federico Tonioni, directorul Centrului de Psihopatologie Web din cadrul spitalului Gemelli din Roma, a declarat că nu există răspunsuri simple și că dialogul și încrederea dintre părinți și copii rămân esențiale.

Familia spune că vrea să prevină tragedii similare

Irene Roggero Ugues afirmă că a decis să participe la proces pentru a atrage atenția asupra unor riscuri pe care familia nu le-a înțeles la timp.

Potrivit acesteia, scopul demersului este ca alți părinți să fie mai informați despre impactul pe care algoritmii și conținutul recomandat îl pot avea asupra copiilor vulnerabili.

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