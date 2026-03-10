O tânără a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a numărat 70 de zile cu voce tare: A fost suprarealist

O tânără din Nigeria, pe nume Favour Ogechi Ani, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a numărat cu voce tare până la 1.070.000 în 70 de zile, timp de aproximativ 14 ore pe zi, depășind recordul anterior cu 70.000 de numere.

Favour Ogechi Ani, o tânără din Nigeria, a obținut un loc în Cartea Recordurilor Guinness după ce a numărat cu voce tare până la 1.070.000. Recordul a fost stabilit în 70 de zile, timp în care Favour a transmis întreaga încercare live pe YouTube.

Rutina zilnică a tinerei a fost extrem de strictă și solicitantă. Ziua începea cu trezirea, urmată de rugăciune și micul dejun. Apoi, timp de șapte ore, număra cu voce tare, făcând o pauză doar pentru prânz. După amiază, relua numărătoarea până la culcare, menținând același program timp de 70 de zile consecutive.

Favour a depășit astfel recordul anterior, care consta în numărarea până la un milion. „Sincer, a fost greu, dar pasiunea mea pentru numărat m-a ținut în priză”, a declarat ea. Pe tot parcursul tentativei, a beneficiat de sprijinul unei echipe care a încurajat-o să depășească momentele dificile.

Transmisia live pe YouTube a avut un rol central în realizarea recordului. Mii de persoane au urmărit numărătoarea în timp real și au transmis mesaje de încurajare. „M-a motivat să știu că oamenii mă urmăreau și mă susțineau. A fost suprarealist”, a spus Favour.

Această interacțiune constantă a contribuit semnificativ la menținerea ritmului și a motivației tinerei pe tot parcursul celor 70 de zile.

Ziua finală a recordului, a 70-a, a fost încărcată de emoție. Favour a amintit că pronunțarea ultimului număr a fost un moment unic: „A fost un amestec de ușurare și bucurie în același timp”. Ambiția sa a fost constantă pe tot parcursul proiectului. „Determinarea mea de a duce la bun sfârșit acest proiect a fost o misiune fără întoarcere”, a spus ea.

Numărul 1.070.000 rămâne astfel asociat cu numele Favour Ogechi Ani, consolidându-i locul în istoria Guinness World Records și demonstrând o disciplină remarcabilă într-o provocare de lungă durată.