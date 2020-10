Liderul USR Plus și noul primar din Timișoara, Dominic Fritz, a organizat o întâlnire față în față cu jurnaliștii unde a adus, spune el, o serie de clarificări în legătură cu cele întâmplate la întâlnirea în urmă căreia au fost blocate negocierile cu liberalii.

Asta după ce i-a dat pe Facebook un ultimatum până luni șefului PNL Timiș, Alin Nica, în privința reluării discuțiilor pentru guvernanță locală, joi după-amiază.

Dominic Fritz a aruncat întreagă responsabilitate a eșecului pe umerii lui Alin Nica și a subliniat că el ar fi cheia redresării situației, mai ales că, a spus liderul USR, tocmai l-a cunoscut și pe Cosmin Tabăra, propunerea liberalilor pentru viceprimar.

Întrebat, în condițiile în care PNL nu va răspunde acestui ultimatum, dacă va face alianța cu Pro România și PSD, pentru a realiza majoritatea în cele două consilii, Local și Județean, Dominic Fritz a spus că nu exclude această posibilitate.

Fritz vrea majoritate cuorice preț

„Eu am spus că, până luni seară, o să vreau să știu foarte clar dacă da sau nu, PNL, sub conducerea lui Nica vrea să facă o majoritate cu noi în Consiliul Local și Consiliul Județean. Dacă după luni seară ei revin și zic că nu vor, o să trebuiască să analizez alte opțiuni. Chiar sunt curios la ce se gândește dl Nica, cu cine vrea să facă o majoritate, care sunt alte opțiuni. Eu încă sunt încrezător că putem ajunge la o concluzie, dar de astăzi noi, cei care ne dorim politică bazată pe transparență, pe principii, trebuie să fim și mai atenți, a spus noul primar ales, citat de opiniatimisoarei.ro.

Dominic Fritz a mai adăugat că „o să trebuiască să văd, încă nu vreau să mă gândesc la alte opțiuni, dar noi astăzi am fi fost gata și să spunem pentru noi că dacă nu găsim un alt partener, nu mai există altă variantă”.

„E un joc politic așa de bizar că mi-e foarte greu să îl înțeleg. În momentul asta este în mâinile lui domnul Nica dacă vrea că PSD sau PRO România să facă parte din guvernare. El este singurul om care decide. Ce fac eu pot să spun abia când știu răspunsul lui. O să încep să vorbesc cu toți cei care au fost votați de timișoreni, inclusiv cu consilierii care fac parte din PSD și PRO România. O să analizez situația luni seară”, a mai precizat primarul Dominic Fritz

Dominic Fritz: „E greu de imaginat”

Luându-l mai apoi peste picior pe șeful liberalilor, liderul USR-Plus și-a exprimat speranța că, în ciuda celor întâmplate, negocierile vor continuă.

„Momentan e greu imaginabil (o alianța USR-Plus cu PSD și Pro România, n.r.), dar la un moment dat va trebui să confrunt realitatea aritmetică și nu am majoritatea în Consiliul Local”, a adăugat Dominic Fritz.

Întrebat dacă va lua parte la ceremonia de învestire în funcție a președintelului Consiliului Județean, Alin Nica, unde este invitat de onoare, Dominic Fritz a răspuns că „încă nu mi-am verificat agenda”..

Președintele PNL Timiș și liderul ales al Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a comentat eșecul negocierilor dintre partidul sau și USR-Plus și a reacționat calm la declarațiile vehemente ale lui Dominic Fritz și colegilor săi, care au aruncat întreagă responsabilitate asupra liberalilor.

Nica s-a declarat întristat de această situație și este de părere că reacția primarului ales, Dominic Fritz de a părăși negocierile, a fost „sub presiunea colegilor care doresc urgentarea unui protocol de colaborare astfel încât să obțînă cu orice preț numirile dorite”. Nica a mai arătat că PNL este interesat de o colaborare cu USR-Plus, pe termen lung, reafirmând că nu vrea o alianța cu PSD, așa cum susțin useristii.

Liderul PNL: „A fost o surpriză neplăcută”

De altfel, Alin Nica, a transmis pe pegine sa de Facebook:

„Mă întristează să văd cum frustrarea și imaturitatea politică minează o relație de colaborare care ar putea aduce beneficii Timișoarei și întregului județ Timiș. Deși sunt conștient că majoritatea partenerilor de discuții de la USR PLUS sunt lipsiți de experiență în administrație publică, mărturisesc că a fost o surpriză neplăcută pentru mine să observ că partenerii noștri au abandonat negocierile când am cerut să amânăm cu o săptămână discuția despre funcții. Am considerat că este mai important să semnăm azi protocolul legat de programul comun de guvernare locală care nu conținea nicio prevedere legată de funcții. Am fost refuzat”.