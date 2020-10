Și după ce fac clic pe această notificare, utilizatorii sunt direcționați către Asistență în Inbox. Mai ciudat, această căsuță de e-mail misterioasă de pe Facebook nu conține deloc mesaje.

Experiența a fost atât de neliniștitoare pentru unii, încât a fost creat un fir Reddit pentru a discuta problema, care a fost rapid asaltată cu sute de alți utilizatori Facebook care au avut aceeași experiență neliniștitoare. Un utilizator a scris: „Nu am cumpărat niciodată nimic pe Facebook, așa că sunt foarte confuz”.

Experiența altcuiva a fost exact aceeași, cu utilizatorul de mai sus: „Nu am cumpărat niciodată nimic și nu am trimis bani, nu am stocat metode de plată sau ceva de această natură. Este ciudat, totuși, deoarece mă duce la o anumită „ căsuță de e-mail de asistență ”și nu are nimic de arătat”.

Și experiența unui al treilea utilizator a spus: „Nu am detalii despre vreo plată stocată pe Facebook, așa că presupun că este o înșelătorie”.

Un purtător de cuvânt al Facebook a declarat pentru Express: „Din cauza unei erori la notificările noastre, este posibil ca unele persoane care folosesc Facebook să fi primit greșit acest mesaj. Analizăm această problemă și ne cerem scuze pentru orice inconvenient.”

Ce este o înșelătorie de phishing?

Phishingul este atunci când infractorii încearcă să acceseze conturile Facebook ale utilizatorilor trimițând mesaje suspecte sau linkuri care solicită informații personale. În cazul în care își vor atinge obiectivele și vor accesa un cont, vor folosi probabil acest lucru pentru a trimite spam.

Centrul de ajutor Facebook oferă următorul exemplu: „Joey primește un e-mail care spune că trebuie să se conecteze la contul său de Facebook și să citească un mesaj important despre contul său. E-mailul se leagă de un site ciudat care îi cere să-și introducă numele de utilizator și parola”.

Ce trebuie făcut dacă bănuiți că ați intrat în capcana unui phishing:

În cazul în care un utilizator introduce accidental un nume de utilizator și / sau o parolă într-un link suspect, altcineva ar putea să-și acceseze ilegal contul. Cu toate acestea, Facebook a oferit câteva sfaturi utile pentru ceea ce puteți face în această situație.

Dacă vă puteți conecta la contul dvs., aflați cum să vă securizați contul prin resetarea parolei și deconectarea de pe orice dispozitiv pe care nu îl dețineți . Dacă nu vă puteți accesa contul și numele de utilizator și / sau parola nu funcționează, aflați cum să vă recuperați contul .

Dacă doriți să vedeți dacă s-a întâmplat ceva ciudat în contul dvs., aflați cum să examinați activitatea recentă și să verificați e-mailurile recente trimise de Facebook. Și utilizatorii Facebook sunt întotdeauna încurajați să raporteze e-mailuri ciudate la [email protected]