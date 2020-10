La prima vedere ar părea o rivalitate politică între Daniel Ghiță, care apare pe listele PSD, și Cătălin Moroșanu, despre care se știe deja că este membru PNL. PSD a finalizat miercuri seară mai multe liste pentru Parlament, atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat, a anunţat preşedintele partidului, Marcel Ciolacu.

„Am finalizat toate listele pentru Parlamentul României, atât la Cameră, cât şi la Senat, în această seară. A durat mai mult deoarece au fost anumite modificări în urma deciziei luate de către mine şi colegii mei la prânz ca niciun candidat al PSD să nu fie trimis în judecată pentru o speţă penală. Toţi colegii au înţeles această necesitate şi au fost patru sau cinci modificări din ţară. În acest moment PSD este pregătit pentru lupta hotărâtă de către Guvern pentru 6 decembrie”, a spus Ciolacu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

Care este scopul PSD pentru aceste alegeri?

Gabriela Firea, președinta PSD București, a declarat că ținta social-democraților este ca în Capitală să obțină patru-cinci senatori și cel puțin zece deputați în noua legislatură.

„Suntem candidatii pentru Municipiul Bucuresti, vom ajunge cu votul romanilor din Bucuresti in Parlamentul Romaniei si dorim sa contribuim la schimbarea in bine a tot ceea ce se intampla in Parlament, astfel incat Parlaentul si Guvernul sa nu se mai indeparteze niciodata, dar niciodata de ceea ce vor romanii, oricunde ar locui acestia”, a afirmat Gabriela Firea, miercuri la depunerea listei candidatilor PSD pe Bucuresti, la biroul electoral municipal.

Liste candidați PSD la alegerile parlamentare 2020 pentru București și Ilfov:

BUCUREȘTI

Camera Deputatilor

Alexandru Rafila, Daniel Tudorache, Diana Tusa, Daniel Florea, Nicoleta Matilda-Goleac, Rodica Nassar, Carmen Mihalcescu, Dan Cristian Popescu (candidatul PSD la Primaria Sectorului 2), Oana Florea, Petre-Florin Manole, Simona Butacu, Eduard-Paul Simion, Costin Cezar Stancu, Costin Simion, Petre Chirica, Emanuel Iacob, Alina Cimpoieru, Catalina Stefana, Nicoleta Paninopol, Anda-Ioana Negoita, Geanin-Georgian Jurubita, Traian Pana, Florin Anghel.

Senat

Gabriela Firea, Adrian Streinu Cercel, Gabriel Mutu, Daniel Zamfir, Alexandru-Hazem Kansou, Florian Daniel Geanta, Adriana Larisa Antipa, Mihail Bogdan Hliza, Mirona Tudor.

ILFOV

Camera Deputatilor:

Ghita Daniel, Burghiu David Alexandru, Coman Ion Tudor

Senat:

Mihai Alfred Laurentiu, Iordache Viorel, Bolintineanu Gheorghe, arată StirileProtv.