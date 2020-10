Președintele FRF, Răzvan Burleanu, urmează să se căsătorească cu actuala sa logodnică, Anamaria Tulumb, iar naș de cununie îi va fi chiar Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD.

Mass media au scris de nenumărate ori despre legătura dintre Răzvan Burleanu și Vasile Dâncu, iar şeful federaţiei a fost acuzat că a câștigat alegerile din 2014 cu sprijinul politic al PSD. Înaintea alegerilor, Răzvan Burleanu a avut o întrevedere cu Victor Ponta și cu Liviu Dragnea, scrie RTV.

Poveste de iubire din vremea liceului

Anamaria Tulumb și Răzvan Burleanu s-au îndrăgostit încă de când erau elevi. Cei doi îndrăgostiți plănuiau să se cunune religios în acest an, dar precum în multe alte cazuri, pandemia provocată de virusul chinezesc le-a dat peste cap pregătirile pentru fericitul eveniment. Prin urmare, nunta va avea loc anul viitor.

Răzvan Burleanu a fost ales președinte al Federaţiei Române de Fotbal pe data de 5 martie 2014, În aprilie 2018 a câștigat un nou mandat din primul tur de scrutin. La momentul respectiv, Adrian Năstase, fostul premier al României a criticat în termeni duri alegerea lui Burleanu.

Năstase: „Suntem masochiști! A câștigat fotbalul de bicicletă!”

A câștigat fotbalul pe apă!”

„Nu am vrut să scriu, înainte de votul de la FRF, că soluția Lupescu mi se părea oportună. Nu am vrut să interferez cu o procedură internă a federației. După patru ani de experimente eșuate (Daum, etc), după intrarea în insolventă a celor mai multe echipe din fotbalul românesc, după situația catastrofală a transferurilor, după situația paradoxală în care vrem să construim stadioane că să aibă scaune moderne cu care să se bată ultrașii, după atâtea și atâtea decepții, părea că se formase o masă critică pentru a încerca o revigorare a fotbalului românesc, adunând, în jurul lui Lupescu, personalități și legende ale fotbalului nostru. S-a dovedit că interesele mărunte ale unor asociații de fotbal reprezentând fotbalul pe apă, fotbalul pe bicicletă, fotbaliștii sub 5 ani, și altele asemenea au exprimat un vot ”democratic” pentru că lucrurile să nu se schimbe.

În urmă cu patru ani, am fost revoltat când tânărul de 29 de ani, Răzvan Burleanu devenea președintele FRF, în condițiile în care contracandidatul sau, Gică Popescu, era condamnat și arestat, cu o zi înainte de vot! Mizerabilă operațiune, efectuată în baza „coabitării” cu diverse centre de putere. Ce îl califică pe Burleanu, talentat consilier al lui Traian Băsescu să fie, la 29 de ani, președinte al FRF? Rezultatele s-au văzut. Dar ce îl califică să câștige, a două oară, conducerea Federației și în față unei „coaliții” de mari personalități ale fotbalului și să afirme, că și Băsescu, „i-am ciuruit”?

Probabil e o chestiune de mentalitate masochistă româneasca. În definitiv, românii nu l-au ales, a două oară, pe Băsescu președinte, după ce văzuseră cu cine au de-a face? Așa că sfatul meu este că, în următorii patru ani, să va cumpărati perne de bambus pe care să le așezați pe scaune pentru a urmări la televizor meciurile de fotbal din marile campionate străine. Din păcate, s-a pierdut, pentru o lungă perioadă, șansă de a folosi starea de spirit și speranța care au existat înaintea acestor alegeri. Din păcate, multe din greșelile pe care le facem nu mai pot fi reparate”, scria Adrian Năstase, în 2018.