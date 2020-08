Vasile Dîncu, noul președinte al Consiliului Național al PSD, ales la ultimul congres al partidului, în echipa lui Marcel Ciolacu, a fost caracterizat extrem de exact de fostul parlamentar și ministru social-democrat Miron Mitrea. În opinia sa, Dîncu este un personaj foarte inteligent, muncitor, un bun teoretician și strateg și un om de afaceri foarte bun.

„Vasile Dîncu este un tip inteligent, un tip cu o disponibilitate mare la muncă, are defecte, e un slab activist în teren, e un teoretician și strateg extrem de interesant, motiv pentru care l-au folosit toți. Un om de afaceri foarte bun”, și-a început descrierea Miron Mitrea.

În mod surprinzător, fostul ministru PSD din Guvernul Năstase a făcut o afirmație care, susține chiar el, îi va deranja pe cei care au crezut că îl controlează pe Vasile Dîncu.

„Pe el l-a adus Adrian Năstase de la Cluj la București. A lucrat cu Ponta, când Ponta a fost prim-ministru, a fost în guvernul de tehnocrați. Un tip extrem de abil. I-a scris lui Dragnea tot programul politic. Eu, cunoscându-l am să spun o chestier care, poate o să-i supere: Ei au fost oamenii lui Dîncu, nu el omul lor. E un tip extrem de abil, el i-a folosit. Este un back-up interesant, el a construit venirea lui în PSD, el nu e o păpușă, el e un păpușar, el i-a mutat pe toți”, a spus Mitrea.

El a mai dezvăluit că Vasile Dîncu se cunoaște foarte bine cu George Maior, fostul șef al SRI, în prezent ambasador al României în Statele Unite și că ar fi contribuit la ascensiunea acestuia.

„Eu nu am zis păpușar cu un ton de dispreț, ci de respect, e un tip inteligent care a reușit să-i joace pe toți pe degete, are curaj, l-am văzut vorbind despre un nou restart în partid. Nu știu care a fost relația lui cu Florian Coldea. Vasile Dîncu este un strateg, el construiește tot felul de strategii pentru diferite momente”, a explicat Miron Mitrea conform Realitatea PLUS.