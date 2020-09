Prezent aseară în emisiunea realizată de Mihai Gâdea, noul primar al Timişoarei a explicat de ce nu a devenit încă cetăţean al României. Dominic Fritz doreşte să devină cetăţean român dar până în prezent nu a îndeplinit una dintre condiţii: să locuiască cinci ani consecutiv pe teritoriul României, dar doreşte să aplice pentru cetățenia română, a declarat proaspătul primar.

Întrebat de Mihai Gâdea pe cine a sunat imediat după aflarea rezultatelor, Dominic a spus că are un grup pe WhatsApp cu toată familia sa care este formată din şase frați și părinții săi și le-a spus că a câștigat. Dominic Fritz a mai mărturisit că apoi l-am sunat pe fostul președinte al Germaniei și i-am mulțumit pentru faptul că a fost un mentor special pentru el.

Întrebat cum a fost cum a reușit să se întrețină în România, în condițiile în care nu a avut un job, ci a făcut doar voluntariat, Dominic Fritz a dezvăluit câți bani câștiga în perioada în care era şef de Cabinet al fostului preşedinte german Horst Köhler:

Am lucrat înainte și am câștigat chiar foarte bine. Am publicat salariul meu – ultimul meu salariu a fost de aproape 5.000 de euro. Am vorbit despre asta într-un mod foarte transparent. Dar, în momentul în care am fost desemnat candidat la Primărie am considerat că trebuie să mă dedic 100% acestui proiect.

Nu este prima oară când fac voluntariat în Timișoara, am venit ca voluntar fără să câștig niciun ban în 2003 și am considerat că pot să trăiesc o perioadă din fonduri proprii și că este o investiție care merită, dacă vreau să câștig cu adevărat Primăria. Și, iată, am câștigat-o și cred că unul dintre motive este că am investit foarte-foarte mult timp în acest proiect, un an întreg am făcut campanie, am vorbit, am stat de vorbă cu timișorenii, am dezvoltat politici publice, un program de peste 60 de pagini cu măsuri foarte concrete pentru Timișoara și acum cred că timișorenii au răsplătit asta, a spus Dominic Fritz.

Nu este căsătorit, nu are copii dar are o iubită

Dominic Fritz are 37 de ani, s-a născut, a crescut și a studiat în Germania. Are o licenţă în Ştiinţe Politice şi Administrative, la Universitatea din Konstanz, Germania şi un masterat în Studii de Post-Conflict, la Departamentul de Ştiinţe Politice, Universitatea din York, din Marea Britanie. Nu este căsătorit, nu are copii, dar are o femeie în viaţa lui, diplomat în cadrul ONU. În Timişoara are o Fundaţie pe care o conduce cu mare drag fiind implicat în viaţa socială a cetăţenilor.

El a mai spus că toată campania sa are un singur secret: Îi place enorm să fie printre oameni, a bătut toarte cartierele Timişoarei, şi nu doar în campanie, ci de când a început să vină în acest oraş minunat, aşa cum descrie el.

Mai trebuie spus că Fritz a fost consilier personal al fostului preşedinte german Horst Köhler din 2013 până în 2016, iar din 2016 până în 2019, şef de Cabinet al fostului preşedinte german Horst Köhle.

Dominic Fritz: Vreau să cunosc oamenii, cred că asta ar trebui să facă oricine, pentru că până la urmă eu nu vreau să lucrez împotriva aparatului din primărie, ci împreună cu oamenii.

În legătură cu statutul de primar, Dominic a declarat: Am spus și în campanie că dacă o să am nevoie de o mașină de serviciu o să fie o Dacie. Deocamdată, o să mă descurc cu bicicleta, dacă nu plouă. Eu mai degrabă cu bicicleta circul dar şi cu transportul în comun. Aș vrea să avem un transport în comun modern și confortabil, și rapid.

Cel mai mult îşi doreşte să aplice tot ceea ce e bun din ţara lui, vrea ca Timişoara să fie foarte curată şi pentru asta va avea o metodă, va face totul cot la cot cu cetăţenii, doreşte să-i apropie şi să-i implice în toate acţiunile sale. De departe acesta este un model occidental reuşit…