Nume mari din sportul românesc au câștigat câte un loc în Consiliul General al Municipiului București, precum Dumitru Dragomir, Elisabeta Lipă, Anghel Iordănescu sau chiar Daniel Pancu, actualul antrenor al formației Poli Iași.

Aceștia, printre alții, și-au câștigat câte un loc în Consiliul General al Capitalei, duminică, 27 septembrie, la aglegerile locale, și au fost puși în deschiderea listei PSD pentru Consiliul General. Partidul are, din primele numărători, 33,7% din voturi, și ar urma să primească 18 mandate de consilieri

Dumitru Dragomir a avut o reacție fermă în acest caz și a spus că nu va renunța la poziția sa, deși Gabriela Firea a pierdut lupta pentru funcția de primar general al Municipiului București.

„Rămân consilier, cum să renunț? Nu renunț la nimic! Am muncit și am făcut campanie electorală. Am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers și-am convins oamenii să ne voteze. Dacă făceau toți ca mine era altceva. Vreau să muncesc pentru oraș, pentru București, să facem treabă bună. Chiar dacă nu am câștigat noi, trebuie să-i felicităm pe aleși și să punem mâna la treabă împreună. Trebuie să dăm drumul la treabă. Așteptăm rezultatele finale și vom avea o ședință la partid și vom vedea ce va urma”, a declarat Dumitru Dragomir pentru GSP.

Pancu, surprins de acest lucru

De asemenea, Daniel Pancu a reacționat la o zi după triumful devastator al trupei sale în fața lui FCSB, scor 5-2. Fostul jucător al Rapidului a rămas uimit că a intrat în Consiliul Local, dar a afirmat că se va concentra, însă, pe antrenorat. „Ha, ha, ha, ha. Chiar am câştigat la alegeri? Voi ştiţi că fotbalul e viaţa mea şi rămân antrenor. Chiar acum fac analiza meciului de aseară şi apoi merg la antrenament, că vineri avem meci la Craiova”, a spus Pancu la TV Telekom Sport.

Firea și-a recunoscut eșecul

Gabriela Firea a transmis primul mesaj după ce Nicuşor Dan a câştigat Primăria Capitalei.

„Am ţinut ca în această intervenţie ultimă în calitate oficială vrem să continuăm munca împreună pentru modernizarea Bucureştiului. Preţuiesc fiecare vot şi îl port în suflet şi să promit să nu vă dezamăgesc niciodată. Sunt faptele sunt proiectele. Nimeni nu le poate demola. Nimeni nu poate demola Spitalul de la Gomoiu, de exemplu.

(…) Nu am ce să îmi reproşez decât că am făcut prea multe la Primăria Capitalei. Las proiecte în valoare totală de 1 miliarde de euro. Orice sfarsit este un nou inceput. Raman o voce a oamenilor. Contati pe implicarea mea”, a mai transmis fostul edil pe pagina de Facebook.