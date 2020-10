Astfel, procurorul Nicolae Sprîncu, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, și președinte al Biroului Electoral al Sectorului 1, este cel care s-a aflat în încăperea în care se aflau buletinele electorale ștampilate de bucureșteni. Din camera respectivă, sub atenta supraveghere a procurorului, cei de la PSD București susțin că s-au sustras mai mulți saci cu buletine de vot.

Acum, Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție a fost sesizată cu o plângere penală împotriva procurorului Nicolae Sprîncu, care este acuzat de abuz în serviciu, folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid politic pentru obținerea de foloase necuvenite, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri și falsificarea documentelor și evidențelor electorale.

Șeful USR prezent la biroul electoral

Cei de la PSD susțin că Dan Barna a fost prezent în data de 29 septembrie 2020, la Biroul Electoral Sector 1, unde a solicitat documente electorale, pe care le-a primit, fără a avea acest drept deoarece președintele USR nu era candidat.

„Astfel, asa cum rezulta atat din inregistrarile audio-video difuzate de mass-media, dar si din cele prezentate pe conturile de Facebook oficiale ale celor doua persoane, Dan Barna si Clotilde Armand s-au aflat in ziua de 29 septembrie 2020 in biroul de circumscriptie, interactionand in mod repetat, dar ilicit, cu membrii acestui birou si personalul de paza din postura de superiori ierarhici de facto. In acest sens, se poate observa ca Dan Barna da dispozitii membrilor Biroului Electoral de Circumscriptie, solicita sa-i fie prezentate documente, pe care le verifica – toate aceste aceste actiuni fiind de natura a se circumscrie ilicitului penal, asa cum vom arata in continuare”, se arată în plângerea penală.

Procurorul Sprincu cu sacii în spinare

Cei de la PSD mai susțin în plângerea penală că acțiunea din camera unde se aflau buletinele electorale, a fost una care viciat profund esența democrației.

„Semnalăm în consecință organelor de urmărire penală necesitatea declanșării cu celeritate a unor investigații sub aspectul săvârșirii unor fapte asociate faptelor de corupție de către președintele Biroului Electoral de Circumscripție Sector 1 București, procurorul Sprîncu Nicolae, care și-a încălcat atribuțiile legale de asigurare a legalității întregului proces electoral, permițând astfel președintelui USR, Dan Barna, dar și candidaților Alianței electorale USR-PLUS să fraudeze rezultatul alegerilor, prin comiterea de de acte de verificare, control, preluare și sustragere a documentelor legale implicate în procesul electoral, acțiuni de natură a denatura rezultatul scrutinului, în vederea obținerii de beneficii ilicite în favoarea propriilor candidați”.