Nicușor Dan vrea să aducă USR la guvernare

Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a afirmat luni seara, la prima dezbatere electorală, că Guvernul actual și-a pierdut credibilitatea. De asemenea, a subliniat că, dacă va deveni președinte, intenționează să aducă USR la guvernare.

Nicușor Dan a susținut necesitatea aducerii USR la guvernare și va propune o discuție cu cele patru forțe pro-occidentale din Parlament, în scopul identificării celei mai bune soluții pentru România.

„Nu este deloc în intenţia mea să creez instabilitate. Nu este deloc în intenţia mea să provoc alegeri anticipate. Am spus-o şi o menţin: acest guvern nu mai are credibilitate. Este nevoie de aducerea USR la guvernare, pentru că este un partid reformist. Este un partid reformist, care presează pentru reformă.

Este nevoie de o discuţie cu cele patru forţe pro-occidentale din Parlament, pentru a găsi soluţia cea mai bună pentru România. Preşedintele are legitimitate pentru schimbare, pentru a presa schimbarea. Numai că una este un preşedinte care are votul popular în afara coaliţiei şi alta este un preşedinte care obţine 20%, tras de o coaliţie de 50%. Acela nu va putea impune vreodată acelei coaliţii”, a declarat Nicuşor Dan.

Edilul Capitalei despre stoparea investițiilor în spitale

Nicușor Dan a comentat acuzațiile legate de întârzierea cu un an a avizului pentru lucrările de la Institutul C. C. Iliescu. Edilul a subliniat că reprezentanții spitalului ar fi trebuit să inițieze un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) special pentru extinderea unității medicale, în loc să se bazeze pe PUZ-ul Sectorului 2, care a fost suspendat de instanțe.

„Din păcate, acea investiţie era trecută, alături de multe, multe, multe alte măgării în PUZ Sector 2 şi evident că nu puteam să lăsăm un document... Instanţele s-au pronunţat că acest PUZ este flagrant ilegal. El prevedea construcţia pe 100 - 120 de hectare de spaţiu verde, prevedea densificări exagerate în multe zone şi instanţele l-au suspendat. Nimic nu a împiedicat Institutul să facă un PUZ special pentru extinderea spitalului, lucru pe care nu l-au făcut”, a explicat candidatul.

Nicușor Dan, despre Centrul de oncologie de la Bagdasar-Arseni

Referitor la aprobările întârziate de la Centrul de oncologie Bagdasar-Arseni, primarul Capitalei a adus în discuție situația de la Spitalul Grigore Alexandrescu. Nicușor Dan a subliniat că, la acest spital, a fost demolată o căsuță cu valoare arhitecturală, în ciuda promisiunii făcute de reprezentanții spitalului că nu vor proceda astfel.

„Legat de situaţia de la Bagdasar Arseni, o să vă spun un fapt. Spitalul Grigore Alexandrescu - au venit în urmă cu patru ani la mine. Eu trebuia să dau autorizaţia de construire şi mi-au spus: Vă rog, daţi-ne autorizaţia de construire, pentru că altfel pierdem finanţarea. Şi am spus: Da, dar aveţi acolo o căsuţă, care are o valoare arhitecturală.

Vă promitem noi că nu o demolăm. Daţi-ne autorizaţia, să nu pierdem finanţarea. Ce s-a întâmplat după patru ani? Acea căsuţă s-a demolat, deşi promiseseră că folosesc autorizaţia numai pentru a prelungi finanţarea şi construcţia care trebuia să se facă, după patru ani, cu toată autorizaţia, nu e gata”, a spus Nicuşor Dan la dezbaterea electorală de la digi24.ro.