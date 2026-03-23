Nicușor Dan, în centrul unei controverse. Ar fi ignorat înțelegerea cu SPP

Președintele României Nicușor Dan continuă să locuiască, împreună cu partenera sa Mirabela Grădinaru și cei doi copii, într-un apartament închiriat din Sectorul 5 al Capitalei, alegând pentru moment să nu se mute într-o reședință de protocol, deși această variantă a fost discutată cu structurile de protecție, au spus vecinii săi.

Serviciul de Protecție și Pază (SPP) ar fi insistat în repetate rânduri asupra necesității mutării șefului statului într-o locuință de protocol administrată de RAAPPS, pentru a facilita organizarea măsurilor de securitate. Cu toate acestea, decizia președintelui a rămas neschimbată, cel puțin până în acest moment.

Situația locativă a lui Nicușor Dan nu este una nouă. Acesta a rămas în același apartament închiriat chiar și după preluarea mandatului, preferând stabilitatea pentru familie și apropierea de mediul în care copiii sunt deja integrați.

În cartier, vecinii au descris o atmosferă obișnuită, în care prezența familiei nu a schimbat radical dinamica zonei. O vecină a povestit că interacțiunile rămân firești și că președintele este văzut frecvent alături de copii.

„Sunt oameni foarte cumsecade, cu copiii. Vine cu copilașii mai ales, îl plimbă pe copil pe aici, de când s-a născut.”

Aceasta a declarat că Nicușor Dan nu s-a schimbat deloc de când a ajuns președinte: „Un om deosebit și nu a uitat de unde a plecat.” Un alt locuitor al zonei a confirmat aceeași imagine, subliniind familiaritatea președintelui cu locul și vecinii săi: „Niște oameni deosebiți. Ies la plimbare cu copiii… sunt 45 de copii aici, în cartier.”

Același vecin a mai remarcat că șeful statului își păstrează obiceiurile de dinainte de funcția publică: „De opt, nouă ani cu rucsăcelul în spate și mașina o are puțin mai încolo.”

Discuțiile despre o posibilă mutare au fost alimentate și de declarațiile recente ale președintelui, care a explicat că a existat o înțelegere temporară cu SPP, valabilă până la finalul anului școlar. Ulterior, situația urma să fie reevaluată.

„Cu SPP-ul am avut un armistițiu, până pe 15 iunie, când se termină școala și după aceea mai vedem”, a declarat acesta.

Chiar dacă termenul menționat a trecut, președintele a transmis că decizia finală nu a fost încă luată, invocând atât prioritățile guvernamentale, cât și dorința copilului său de a rămâne în același mediu.

„O să vedem, acum să terminăm urgențele acestea cu deficitul, cu guvernul”, a mai spus șeful statului.