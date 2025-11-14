International

Muncitori români, atacați cu mașina de doi frați ucraineni în Germania

Comentează știrea
Muncitori români, atacați cu mașina de doi frați ucraineni în GermaniaSursă foto: bild.de
Din cuprinsul articolului

Doi frați ucraineni, Pavlo B. (21) și Elemyr B. (20), sunt judecați la Tribunalul din Hechingen, după ce ar fi încercat să lovească cu mașina o echipă de muncitori români care instalau fibră optică pe o stradă din Burladingen, în landul Baden-Württemberg. Cei doi sunt cercetați pentru tentativă de omor, potrivit Bild.

Conflictul fraților ucraineni a început după o avertizare de reducere a vitezei

Potrivit procurorului Moritz Arold, tensiunile au apărut după ce muncitorii români le-au făcut semn celor doi frați să încetinească în zona de șantier. Gestul a declanșat reacția violentă a lui Pavlo B.

Anchetatorii susțin că tânărul, care nu avea permis de conducere și testa un Peugeot 307, a întors brusc mașina, a accelerat și a trecut peste groapa de fibră optică, îndreptând vehiculul spre muncitori cu intenția de a-i lovi.

Atacul a continuat cu arme improvizate

Marian K. (20), unul dintre muncitori, a declarat în instanță că a reușit să se ferească în ultimul moment, altfel ar fi fost lovit de mașină. După ce au ratat impactul, cei doi frați au scos din portbagaj un cric și un extinctor, pe care le-au folosit împotriva echipei.

Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare
Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare
Arestat cătușe

Sursă foto: Freepik

Șeful echipei, Daniel T. (31), a fost lovit în față și la mână, iar un alt lucrător a reușit să se ferească în ultima clipă. Procurorul susține că Elemyr B. a încercat să lovească în cap cu extinctorul, lovitură care ar fi putut fi fatală. Polițiștii au reușit să identifice armele care au fost folosite în atac.

Cei doi frați riscă închisoare pe viață

Daniel T., șeful echipei de muncitori, a declarat în instanță că oamenii săi trăiesc cu teamă și evită să lucreze pe stradă după incident, deoarece fiecare mașină care trece cu viteză le provoacă anxietate.

Cei doi inculpați resping acuzația de tentativă de omor. Procuratura consideră atacul deliberat și periculos, iar dacă vor fi găsiți vinovați, Pavlo și Elemyr B. riscă închisoare pe viață. Verdictul va fi primit pe 9 decembrie.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:25 - Republica Moldova și România își conectează rețeaua feroviară. Lucrările Cantemir-Fălciu aproape de final
12:16 - Michael Wolff și Jeffry Epstein, strategii împotriva lui Trump
12:03 - Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
12:00 - Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
11:51 - Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare
11:45 - Auroră boreală neobișnuită vizibilă în timp ce o furtună solară lovea Pământul

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale