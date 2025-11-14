Muncitori români, atacați cu mașina de doi frați ucraineni în Germania

Doi frați ucraineni, Pavlo B. (21) și Elemyr B. (20), sunt judecați la Tribunalul din Hechingen, după ce ar fi încercat să lovească cu mașina o echipă de muncitori români care instalau fibră optică pe o stradă din Burladingen, în landul Baden-Württemberg. Cei doi sunt cercetați pentru tentativă de omor, potrivit Bild.

Potrivit procurorului Moritz Arold, tensiunile au apărut după ce muncitorii români le-au făcut semn celor doi frați să încetinească în zona de șantier. Gestul a declanșat reacția violentă a lui Pavlo B.

Anchetatorii susțin că tânărul, care nu avea permis de conducere și testa un Peugeot 307, a întors brusc mașina, a accelerat și a trecut peste groapa de fibră optică, îndreptând vehiculul spre muncitori cu intenția de a-i lovi.

Marian K. (20), unul dintre muncitori, a declarat în instanță că a reușit să se ferească în ultimul moment, altfel ar fi fost lovit de mașină. După ce au ratat impactul, cei doi frați au scos din portbagaj un cric și un extinctor, pe care le-au folosit împotriva echipei.

Șeful echipei, Daniel T. (31), a fost lovit în față și la mână, iar un alt lucrător a reușit să se ferească în ultima clipă. Procurorul susține că Elemyr B. a încercat să lovească în cap cu extinctorul, lovitură care ar fi putut fi fatală. Polițiștii au reușit să identifice armele care au fost folosite în atac.

Daniel T., șeful echipei de muncitori, a declarat în instanță că oamenii săi trăiesc cu teamă și evită să lucreze pe stradă după incident, deoarece fiecare mașină care trece cu viteză le provoacă anxietate.

Cei doi inculpați resping acuzația de tentativă de omor. Procuratura consideră atacul deliberat și periculos, iar dacă vor fi găsiți vinovați, Pavlo și Elemyr B. riscă închisoare pe viață. Verdictul va fi primit pe 9 decembrie.