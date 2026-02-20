Moscova, răspuns după confiscarea navelor rusești: Europenii urmăresc în mod deliberat un scenariu de escaladare militară

Nikolai Patrușev, consilier al Kremlinului și apropiat al președintelui Vladimir Putin, a declarat, marți, că Rusia ar putea să-şi desfășoare marina militară pentru a împiedica puterile europene să îi confiște navele și ar putea riposta împotriva transportului maritim european dacă navele rusești sunt confiscate, potrivit Reuters.

Statele occidentale au impus sancțiuni împotriva Rusiei și, în ultimele luni, au încercat să oprească petrolierele suspectate că transportă petrol rusesc. În ianuarie, Statele Unite au confiscat un petrolier sub pavilion rus, în încercarea de a reduce exporturile de petrol din Venezuela.

De asemenea, autoritățile au confiscat luna trecută nava Grinch în Marea Mediterană și au deviat-o pentru a ancora în largul portului francez Marsilia, fiind suspectată că face parte din flota care ajută Rusia să exporte petrol în pofida sancțiunilor. Potrivit autorităților franceze, vasul plecase la începutul lunii ianuarie din Murmansk, sub pavilionul Comorelor.

Marți, autoritățile franceze au permis petrolierului Grinch să părăsească apele teritoriale după ce compania proprietară a plătit o amendă de „câteva milioane de euro” pentru că nu a putut justifica pavilionul folosit, a anunțat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot.

Patrușev, consilier al Kremlinului și apropiat al președintelui Vladimir Putin, care a condus FSB între 1999 și 2008, a declarat că Rusia trebuie să ofere un răspuns ferm, în special față de Marea Britanie, Franța și statele baltice.

„Dacă nu le dăm un răspuns ferm, în curând britanicii, francezii şi chiar ţările baltice vor deveni atât de aroganţi încât vor încerca să blocheze accesul ţării noastre la mări, cel puţin în bazinul Atlanticului”, a spus acesta, pentru publicaţia rusă Argumenti i Fakti.

În prezent, el ocupă funcția de președinte al Consiliului Maritim al Rusiei, după ce, între 2008 și 2024, a fost secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei. „În principalele zone maritime, inclusiv în regiunile îndepărtate de Rusia, trebuie să fie dislocate permanent forţe substanţiale, capabile să tempereze fervoarea piraţilor occidentali”, a mai adăugat acesta.

Consilierul a declarat că marile puteri navale trec printr-o transformare tehnologică majoră și printr-un proces de modernizare, pe fondul a ceea ce a numit „diplomaţie a tunurilor” din partea Washingtonului în raport cu Venezuela și Iranul. Totodată, a anunțat că programul actualizat al Rusiei pentru construcția de nave militare până în 2050 va fi supus în curând aprobării.

Patrușev a declarat că Rusia consideră că NATO intenționează să blocheze enclava rusă Kaliningrad de la Marea Baltică.

„Orice încercare de blocadă navală a ţării noastre este complet ilegală din punctul de vedere al dreptului internaţional, iar conceptul de „flotă fantomă”, pe care reprezentanţii UE îl invocă la fiecare ocazie, este o ficţiune juridică”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Prin punerea în aplicare a planurilor lor de blocadă navală, europenii urmăresc în mod deliberat un scenariu de escaladare militară, testând limitele răbdării noastre şi provocând măsuri active de represalii. Dacă nu se ajunge la o soluţionare paşnică a acestei situaţii, blocada va fi spartă şi eliminată de marina militară”.