Cel puțin trei persoane au murit într-o explozie produsă la sediul poliției militare din regiunea Leningrad 

O explozie produsă la sediul poliției militare din regiunea nord-vestică Leningrad, Rusia, a provocat moartea a cel puțin trei persoane și a determinat prăbușirea parțială a clădirii, potrivit relatărilor din presa locală, citate de The Moscow Times.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a confirmat incidentul produs în orașul Sertolovo, la nord de Saint Petersburg, însă nu a menționat existența unor victime.

„Am dat instrucțiuni forțelor de securitate să ajute armata la îndepărtarea dărâmăturilor și la salvarea persoanelor rănite în urma prăbușirii clădirii poliției militare de pe teritoriul unității militare din Sertolovo”, a scris acesta, într-un scurt mesaj pe Telegram, menționând că autoritățile încă investighează cauza exploziei.

„Cauzele incidentului sunt în curs de investigare”, a afirmat oficialul.

Publicația locală 47news a relatat, citând serviciile de urgență, că echipele de intervenție au scos de sub dărâmături trei trupuri neînsuflețite, însă guvernatorul nu a menționat niciun deces în mesajul transmis pe Telegram. „O persoană a fost zdrobită de o placă de beton... [Salvatorii] încearcă să recupereze alte două persoane”, a afirmat o sursă anonimă, citată de postul de televiziune 78 news channel.

Russia says 3 people have been killed after the "collapse" of this building in the northern Leningrad region. But it's a military police building and potentially officers' quarters have been hit in Sertolovo, about 30km NW of downtown St Petersburg. pic.twitter.com/Tru6kNX3MQ — Tim White (@TWMCLtd) February 17, 2026

Postul de televiziune a prezentat o fotografie cu ceea ce ar fi sediul poliției militare după explozie, imagine în care se vede că o parte a acoperișului s-a prăbușit.

Sertolovo este o localitate mică, situată la periferia Sankt Petersburgului, al doilea oraș ca mărime din Rusia. De la invazia pe scară largă a Ucrainei, declanșată de forțele ruse în februarie 2022, bazele militare și infrastructura civilă din Rusia au fost ținta unor acte de sabotaj repetate.

În același timp, scurgerile de gaze reprezintă o cauză frecventă a exploziilor produse în blocurile care au fost construite în perioada sovietică.