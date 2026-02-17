International

Cel puțin trei persoane au murit într-o explozie produsă la sediul poliției militare din regiunea Leningrad 

Comentează știrea
Cel puțin trei persoane au murit într-o explozie produsă la sediul poliției militare din regiunea Leningrad Explozie Rusia. Sursa foto: X.com
Din cuprinsul articolului

O explozie produsă la sediul poliției militare din regiunea nord-vestică Leningrad, Rusia, a provocat moartea a cel puțin trei persoane și a determinat prăbușirea parțială a clădirii, potrivit relatărilor din presa locală, citate de The Moscow Times.

Explozia, produsă în regiunea nord-vestică Leningrad

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a confirmat incidentul produs în orașul Sertolovo, la nord de Saint Petersburg, însă nu a menționat existența unor victime.

„Am dat instrucțiuni forțelor de securitate să ajute armata la îndepărtarea dărâmăturilor și la salvarea persoanelor rănite în urma prăbușirii clădirii poliției militare de pe teritoriul unității militare din Sertolovo”, a scris acesta, într-un scurt mesaj pe Telegram, menționând că autoritățile încă investighează cauza exploziei.

„Cauzele incidentului sunt în curs de investigare”, a afirmat oficialul.

Sorin Grindeanu, despre eliminarea normei de hrană luată în calcul de Guvernul Bolojan: Nu susținem tăieri
Sorin Grindeanu, despre eliminarea normei de hrană luată în calcul de Guvernul Bolojan: Nu susținem tăieri
Șefa Inspecției Judiciare, după declarațiile Ralucăi Moroșanu: Așa e când culegi informații part time
Șefa Inspecției Judiciare, după declarațiile Ralucăi Moroșanu: Așa e când culegi informații part time

Cel puțin trei persoane au murit din cauza exploziei

Publicația locală 47news a relatat, citând serviciile de urgență, că echipele de intervenție au scos de sub dărâmături trei trupuri neînsuflețite, însă guvernatorul nu a menționat niciun deces în mesajul transmis pe Telegram. „O persoană a fost zdrobită de o placă de beton... [Salvatorii] încearcă să recupereze alte două persoane”, a afirmat o sursă anonimă, citată de postul de televiziune 78 news channel.

Postul de televiziune a prezentat o fotografie cu ceea ce ar fi sediul poliției militare după explozie, imagine în care se vede că o parte a acoperișului s-a prăbușit.

Sertolovo, situată la periferia Sankt Petersburgului

Sertolovo este o localitate mică, situată la periferia Sankt Petersburgului, al doilea oraș ca mărime din Rusia. De la invazia pe scară largă a Ucrainei, declanșată de forțele ruse în februarie 2022, bazele militare și infrastructura civilă din Rusia au fost ținta unor acte de sabotaj repetate.

În același timp, scurgerile de gaze reprezintă o cauză frecventă a exploziilor produse în blocurile care au fost construite în perioada sovietică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:39 - Sorin Grindeanu, despre eliminarea normei de hrană luată în calcul de Guvernul Bolojan: Nu susținem tăieri
20:30 - Șefa Inspecției Judiciare, după declarațiile Ralucăi Moroșanu: Așa e când culegi informații part time
20:21 - Cine este Sorin Dan Mihalache, unul dintre ambasadorii chemați de Nicușor Dan în România
20:10 - Warner Bros. Discovery reia negocierile cu Paramount. Competiția cu Netflix se reaprinde
19:56 - Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
19:48 - Cel puțin trei persoane au murit într-o explozie produsă la sediul poliției militare din regiunea Leningrad 

HAI România!

Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Consiliul Păcii al lui Trump, pariu costisitor de 1 miliard de dolari. Mirel Curea: Poți să rămâi cu ochii în Soare
Consiliul Păcii al lui Trump, pariu costisitor de 1 miliard de dolari. Mirel Curea: Poți să rămâi cu ochii în Soare
Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?
Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?

Proiecte speciale