Incident feroviar în Gara de Nord. Un vagon a deraiat în timpul unei manevre

Un incident feroviar a avut loc vineri dimineață în Gara de Nord din Capitală, unde primul vagon al unui tren de călători CFR a deraiat în timpul unei manevre tehnice. Evenimentul a dus la blocarea temporară a circulației în zona Grupei AT, însă traficul a fost reluat în mai puțin de două ore, după intervenția echipelor specializate.

Potrivit informațiilor transmise de CFR S.A., incidentul s-a produs la ora 08:20, în timpul manevrei de împingere a garniturii trenului IRN 401, operat de CFR Călători, din stația Gara de Nord București către Grupa AT, în incinta Depoului București Călători, la linia 7. În aceste condiții, prima osie a primului vagon a sărit de pe șină, în sensul de deplasare al manevrei.

Operațiunea se desfășura în regim de circulație restricționată, iar autoritățile au precizat că nu s-au înregistrat victime. De asemenea, instalațiile de siguranță nu au fost afectate și nu au existat pagube la infrastructura feroviară.

În urma incidentului, toate trenurile care intrau sau ieșeau din Grupa AT au fost oprite temporar, până la finalizarea intervenției și eliberarea liniei afectate. Călătorii au fost informați cu privire la întârzieri, iar echipele tehnice au intervenit de urgență la fața locului.

Personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate București a acționat pentru ridicarea vagonului și repunerea acestuia pe șină, precum și pentru verificarea elementelor de infrastructură implicate în incident.

La ora 09:45, vagonul deraiat a fost repus pe șină, iar după efectuarea verificărilor tehnice necesare, circulația trenurilor a fost reluată în condiții de siguranță. Astfel, traficul feroviar în Gara de Nord a revenit la normal la mai puțin de două ore de la producerea incidentului.

Autoritățile feroviare continuă monitorizarea situației, pentru a se asigura că nu există alte probleme care să afecteze desfășurarea traficului în cea mai importantă stație feroviară din țară.