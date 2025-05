Moscova îl glorifică pe Stalin. Un monument al dictatorului, într-o stație de metrou

Un monument în cinstea dictatorului sovietic Iosif Stalin a fost reinstalată la metroul din Moscova, în contextul unei mobilizări patriotice care glorifică puterea fostei Uniuni Sovietice (URSS), susținută de Kremlin în sprijinul ofensivei ruse în Ucraina, conform AFP.

Monumentul, amplasat pe culoarul care leagă două linii în stația Taganskaia, este un basorelief ce înfățișează bărbați, femei și copii care țin flori în jurul unei sculpturi a lui Iosif Stalin (1878-1953), așezată pe un piedestal.

Sâmbătă, Transporturile Moscovei au anunțat printr-un comunicat că este vorba despre o reproducere identică a unei instalații care a existat în această stație până în 1966. Aceasta este dedicată victoriei URSS în Al Doilea Război Mondial.

Stalin, aflat la putere din sfârșitul anilor 1920 până la moartea sa în 1953, a condus o represiune masivă, soldată cu milioane de morți. Totuși, în Rusia, memoria sa este complexă.

În ultimii ani, au reapărut mai multe monumente care îl glorifică pe Stalin în întreaga Rusie, adesea ca urmare a inițiativelor private și în locuri mai puțin vizibile.

Președintele rus Vladimir Putin condamnă ocazional crimele lui Stalin, însă Kremlinul adoptă o abordare care minimizează aceste atrocități și numărul victimelor represiunii, limitându-le la un minim necesar în manualele de istorie.

Moscow’s Metro on Thursday unveiled a relief of Soviet dictator Josef Stalin at Taganskaya Station.

Read more: https://t.co/NZxLT1NyCj pic.twitter.com/5MAgGpDdft

— The Moscow Times (@MoscowTimes) May 15, 2025