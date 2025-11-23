Social

Modificare esențială a Codului de Procedură Civilă. Conform cu originalul se poate pune și electronic

Modificare esențială a Codului de Procedură Civilă. Conform cu originalul se poate pune și electronic
Parlamentul a adoptat un proiect de modificare a Codului de Procedură Civilă prin care ”conform cu originalul” se poate certifica și cu semnătura electronică.

Semnătura electronică ajută la autentificarea unei copii  a unui document

Până la acest moment certificarea autencității unei copii a unui document se făcea prin menționarea ”conform cu orginalul” pe respectivul act și o semnătură de mână. Cum tehnologia a evoluat parlamentarii au decis să modifice Codul de Procedură Civilă. Astfel că certificarea unei copii a unui document, inclusiv a celor care ar fi utile în instanță se va face și cu ajutorul semnăturii electronice.

“Copiile vor fi certificate de parte, pentru conformitate cu originalul”, stabilește legea acum. Practic persoana care introduce cererea și are nevoie de astfel de copii va putea să facă și acest tip de certificare cu ajutorrul semnăturii electronice.

Copii semnate electronic, utile în instanță

“Dacă copiile sunt transmise în format electronic, partea le va putea conforma cu originalul, prin aplicarea semnăturii electronice”, se arată în documentul aprobat de Parlament. La acest moment lucrurile sunt mai complicate, având în vedere că certificarea se face numai fizic.

Certificarea se face “prin menționarea pe copie a formulei «conform cu originalul», urmată de semnătura în original a celui care își asumă această conformare”, se arată în forma veche a Codului. Pentru a-și face efectele documentul trebuie să fie promulgat de către președinte.

Actul, în mâna președintelui

Acesta din urmă poate decide să întoarcă legea în Parlament, dacă nu i se pare utilă modificarea. Ulterior, în cazul unei promulgări, actul va fi publicat în Monitorul Oficial ca să își poată face efectele.

Abia când proiectul va ajunge să se aplice, legea va putea fi completată. Astfel că pentru certificarea unor copii va fi la fel de valabilă și semnătura electronică. În acest fel procedurile pentru certificarea actelor vor fi simplificate simțitor mai ales pentru cei care au procese în instanță.

Proiecte speciale