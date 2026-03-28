Când ai nevoie de fișa medicală la duplicatul permisului auto

Pentru a obține un nou permis de conducere, șoferii trebuie să demonstreze că sunt apți din punct de vedere fizic și mental să conducă un autovehicul. Acest lucru presupune obținerea avizului mai multor medici de specialitate. Potrivit legislației din 2026, necesitatea fișei medicale diferă însă atunci când se solicită eliberarea unui duplicat al permisului auto.

Procedura de obținere a unui nou permis de conducere variază în funcție de motivul pentru care este cerut duplicatul. În anumite situații, fișa medicală nu este obligatorie.

În 2026, fișa medicală este necesară atunci când permisul de conducere a fost pierdut, furat sau deteriorat, iar titularul solicită un duplicat cu o nouă perioadă de valabilitate. Mai exact, documentul este cerut în situațiile în care solicitantul dorește ca permisul să fie emis cu valabilitatea maximă de 10 ani.

De asemenea, atunci când permisul a expirat sau urmează să expire, solicitarea unui duplicat trebuie însoțită de o fișă medicală completă. În acest caz, șoferul trebuie să dovedească faptul că este apt din punct de vedere medical să conducă. Nu în ultimul rând, aceste investigații medicale sunt necesare și pentru cei care urmează școala de șoferi și vor să obțină permisul de conducere. Fișa medicală este valabilă un an de la data eliberării. După expirare, procedura trebuie reluată integral, inclusiv toate consultațiile medicale.

Dacă titularul unui permis de conducere declară documentul pierdut, furat sau distrus, poate solicita un duplicat cu aceeași perioadă de valabilitate ca cel inițial. În această situație, fișa medicală nu este necesară.

De exemplu, dacă permisul pierdut mai era valabil încă 3 ani, se poate cere eliberarea unui duplicat cu aceeași valabilitate. În acest caz, sunt necesare doar cererea, actul de identitate și permisul vechi, dacă acesta poate fi prezentat. De asemenea, trebuie achitată taxa pentru eliberarea noului document. Ulterior, solicitantul va primi duplicatul permisului la domiciliu, prin poștă.

Pentru obținerea fișei medicale, solicitantul trebuie să se prezinte la o clinică autorizată. Acesta trebuie să treacă prin evaluări la mai multe specializări: medicină internă, ortopedie și traumatologie, neurologie, psihiatrie, ORL și oftalmologie.

În cazul persoanelor care solicită fișa medicală pentru categoriile C, D sau E, este necesar și avizul medicului pneumolog. Documentul oficial poate fi consultat pe legislatie.just.ro.

Pentru preschimbarea permisului auto expirat sau pierdut, solicitantul trebuie să depună mai multe documente: cererea de schimbare a permisului, actul de identitate în original, dovada plății taxei de 89 de lei, permisul de conducere vechi și fișa medicală, acolo unde este necesară.

Costul fișei medicale diferă în funcție de clinică și de oraș. În 2026, tarifele se situează, în general, între 150 și 200 de lei. Există și centre unde prețurile pornesc de la aproximativ 130 de lei sau depășesc acest interval, în funcție de rapiditatea serviciilor.