Misterele de la Cernobîl. Ce se întâmplă în prezent în zona interzisă

Apariție neobișnuită în zona de excludere de la Cernobîl. Voluntarii care îngrijesc animalele rămase acolo au observat, zilele trecute, câțiva câini cu blana de o nuanță albastră intensă. Imaginile filmate au devenit rapid virale, iar specialiștii încearcă acum să înțeleagă cauza exactă a fenomenului.

Dezastrul nuclear din 1986 a transformat Cernobîlul într-un loc aproape fără viață umană, dar plin de povești bizare. Casele părăsite, străzile acoperite de vegetație și clădirile înghițite de timp au devenit, treptat, adăpost pentru animale.

După evacuarea localnicilor, numeroși câini de companie au fost lăsați în urmă. În lipsa oamenilor, s-au adaptat și au format haite care trăiesc acum libere printre ruine. Din 2017, organizația Dogs of Chernobyl se ocupă de aproximativ 700 de câini din zonă, oferindu-le hrană, tratament și vaccinări.

Însă, recent, voluntarii au avut parte de o surpriză: printre animalele monitorizate au apărut trei câini cu blană de culoare albastră, o premieră absolută pentru regiune.

Într-un videoclip publicat pe X, se pot vedea mai multe haite de câini rătăcind printre clădirile abandonate. Printre ei, se disting clar trei animale cu o nuanță neobișnuită, un albastru metalic care contrastează cu peisajul cenușiu al zonei.

„Am observat trei câini complet albaștri. Nu știm ce s-a întâmplat. Oamenii din satele apropiate ne-au întrebat același lucru. Încercăm să-i prindem pentru analize. Cel mai probabil au intrat în contact cu o substanță chimică, dar nu putem confirma până nu avem probe clare”, au transmis reprezentanții organizației Dogs of Chernobyl.

Până acum, animalele par sănătoase și active, dar voluntarii vor să afle dacă nu cumva expunerea la vreun material contaminat le-a afectat organismul pe termen lung.

Specialiștii în mediu susțin că nu radiațiile ar fi vinovate, ci mai degrabă contactul cu deșeuri industriale. În apropierea zonei există fabrici abandonate și depozite unde, în trecut, se prelucrau substanțe chimice și metale. E posibil ca animalele să se fi tăvălit în pulberi colorate sau să fi intrat într-un bazin contaminat.

Într-un caz similar, în 2021, câțiva câini vagabonzi dintr-un oraș industrial din Rusia au fost filmați având blana albastră după ce s-au rostogolit într-o pulbere de cobalt, un reziduu toxic al unei fabrici chimice.

La aproape patru decenii de la explozia reactorului, Cernobîlul a devenit un laborator natural pentru biologi. În mod paradoxal, lipsa oamenilor a permis florei și faunei să se regenereze spectaculos. Lupi, mistreți, cai sălbatici, vulpi și păsări rare s-au întors, iar câinii s-au adaptat mediului ostil.

Un studiu publicat în 2024 a arătat că animalele din zonă prezintă mutații genetice care le protejează de radiații și poluare, o adaptare remarcabilă pentru supraviețuire.

Zona de excludere rămâne una dintre cele mai bizare regiuni de pe planetă. De-a lungul anilor, au fost raportate numeroase fenomene ciudate:

pădurea roșie, ale cărei copaci au devenit ruginii imediat după explozie, datorită radiațiilor extreme;

pești gigantici în râul Pripyat, unii depășind doi metri lungime;

păsări fără pigment, complet albe, observate în apropierea reactorului;

plante care nu mai mor iarna, crescând pe sol radioactiv;

și acum, câinii cu blană albastră, un nou mister al naturii, apărut într-un loc care încă fascinează și înspăimântă lumea întreagă.