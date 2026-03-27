Miruță demontează zvonurile legate de transferul unor militari americani răniți în România: Adevărul trebuie spus clar

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a respins informațiile apărute în spațiul public privind transferul în România al unor militari americani răniți. Potrivit oficialului, informațiile au fost lansate în mediul online pentru a stârni panică în rândul românilor.

Conform zvonurilor, aceștia ar fi fost aduși la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu cu mai multe aeronave.

„În spaţiul online circulă recent o serie de informaţii alarmiste şi complet nefondate care susţin că, în ultimele 48 de ore, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu ar fi aterizat aeronave de transport având la bord ‘800 de militari americani răniţi’, aceştia urmând a fi distribuiţi în unităţi spitaliceşti din România şi Europa. Infirm categoric aceste informaţii!”, a scris Miruță pe Facebook.

Oficialul a adăugat că activitatea desfășurată la nivelul Bazei Mihail Kogălniceanu are loc conform planificărilor și a dat asigurări că nu există vreo situație de urgență medicală.

Ministrul a atras atenția că astfel de informații false sunt răspândite cu scopul de a induce panică și de a slăbi încrederea în instituțiile statului și în parteneriatele strategice ale României.

„Este un tipar cunoscut, care apare ori de câte ori există interesul de a crea confuzie şi neîncredere. Vă sugerez să verificaţi informaţiile din surse oficiale înainte de a le distribui. Fiecare distribuire a unei ştiri false amplifică efectele acesteia. România este un partener serios şi predictibil, iar securitatea cetăţenilor săi nu este negociabilă. Adevărul trebuie spus clar şi apărat ferm”, a încheiat Radu Miruţă.

La începutul acestei săptămâni, ministrul Apărării și vicepremierul Radu Miruță a reafirmat poziția exprimată de președintele Nicușor Dan privind discuțiile despre posibilele „soluții” în strâmtoarea Ormuz, subliniind că declarațiile trebuie interpretate în contextul lor complet.

Oficialul a explicat că, până în prezent, la nivelul Ministerului Apărării sau al altor instituții ale statului nu a fost luată nicio decizie concretă privind modul în care România ar putea contribui la stabilitatea zonei tranzitate de petrolierele care transportă țiței din Orientul Mijlociu.

În același timp, Miruță a exclus categoric scenariul unei implicări militare directe, arătând că nu se pune problema trimiterii de soldați români în conflictul din regiune.