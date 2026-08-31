Mirel Rădoi nu mai este antrenorul formației Gaziantep FK. Clubul turc a anunțat luni, 31 august, că a încheiat de comun acord colaborarea cu tehnicianul român, la puțin peste patru luni de la numirea acestuia. Rădoi a condus echipa în șapte meciuri de campionat și a obținut o singură victorie, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri.

„Îi mulțumim lui Mirel Rădoi și echipei sale pentru efortul depus și contribuția adusă clubului nostru pe durata mandatului său și le urăm din suflet mult succes în etapa următoare a carierei lor”, a transmis Gaziantep.

Mirel Rădoi a fost numit antrenor al lui Gaziantep la 22 aprilie 2026. Clubul turc anunța atunci că tehnicianul român a semnat un contract valabil un an și jumătate.

Rădoi a preluat echipa după plecarea lui Burak Yılmaz. La prezentarea oficială, antrenorul român declara că a ales Gaziantep pentru provocarea reprezentată de campionatul Turciei și pentru posibilitatea de a evolua într-o competiție pe care o considera una dintre cele puternice din Europa. Colaborarea s-a încheiat însă după mai puțin de cinci luni.

În mandatul lui Mirel Rădoi, Gaziantep a disputat șapte partide de campionat. Bilanțul a fost de o victorie, un egal și cinci înfrângeri.

Singurul succes al tehnicianului român în acest interval a venit în actualul sezon, în etapa a doua, când Gaziantep s-a impus cu 1-0 pe terenul formației Eyüpspor.

Golul victoriei a fost înscris de Deian Sorescu, unul dintre cei trei fotbaliști români aflați la Gaziantep. În partida respectivă, Rădoi i-a folosit titulari pe Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Florin Ștefan.

După primele trei etape ale noului sezon, Gaziantep avea patru puncte. Echipa a obținut o victorie și un rezultat de egalitate, iar ultima partidă disputată înaintea despărțirii de Rădoi s-a încheiat cu înfrângerea cu 1-2 în fața lui Çaykur Rizespor.

Plecarea antrenorului român a fost anunțată la scurt timp după acest meci.

În presa turcă au apărut informații potrivit cărora Gaziantep a început deja discuțiile pentru numirea unui nou antrenor. Çağdaş Atan, fost tehnician al lui Konyaspor și Başakşehir, este indicat drept unul dintre candidații pentru postul rămas vacant, însă clubul nu a anunțat oficial numirea unui înlocuitor.

La formația turcă evoluează în continuare trei jucători români: Florin Ștefan, Deian Sorescu și Alexandru Maxim. Sorescu a înscris golul prin care Gaziantep a obținut singura victorie din mandatul lui Mirel Rădoi, 1-0 cu Eyüpspor. Despărțirea dintre Mirel Rădoi și Gaziantep a fost anunțată oficial de club ca fiind una realizată de comun acord.