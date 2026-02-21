Monden

Mirabela Dauer, nostalgie amară după anii de glorie: Spectacolele erau civilizate. Azi e altceva

Mirabela Dauer. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Mirabela Dauer a rememorat perioada de glorie a vieții ei atunci când mergea cu alți artiști prin turnee. Aceasta explică faptul că erau tratați mult mai bine decât sunt acum.

Mirabela Dauer, amintiri de pe vremuri

Artista a povestit la un podcast faptul că în urmă cu zeci de ani, pe vremea când trăia Dan Spătaru, aceasta colinda țara cu autocarul. Desigur că nu era singură ci împreună cu marii artiști ai vremii. De altfel, aceste turnee erau bucuria muzicienilor pentru că erau foarte bine primiți.

”Cel mai mult am mers cu autocarul, că la noi la ansamblu se mergea mult cu autocarul. Și era formația Savoy, Dan Spătaru, Silvia Dumitrescu, eram foarte mulți artiști acolo”, a povestitMirabela.

”Spectacolele erau civilizate”

Pe de altă parte, interpreta a apreciat că la acel moment artiștii erau tratați cu foarte mult respect. De altfel, aceștia nu intrau pe scenă oricum.

Limită pentru plata în numerar impusă de UE. Intră în vigoare din 2027
Ce câștiguri au luptătorii din legiunea străină. Merită sau nu să te înrolezi
”Eram uniți și plecam cu autocarul era cea mai mare bucurie., Mâncam împreună, dormeam la hotel. Ni s-au creat condiții foarte bune. Acum nu prea mai sunt condițiile acelea. Mă rog, unii avem niște condiții –pentru că sunt niște tour manageri de încredere și care se ocupă. Dar spectacolele erau civilizate. Pe scenă nu apăreai ca pe stradă”, a mai explicat solista.

Are 40 de albume lansate

Artista, extrem de îndrăgită în anii 70-80, are nu mai puțin de 40 de albume scoase pe piață. De asemenea, aceasta a mai lansat chiar și în 2017, 20 de piese alături de cunoscutul Raoul. În timpul comunismului aceasta a participat la mai multe festivaluri internaționale unde a obținut diferite distincții ca artist.

Cei care au apreciat-o cel mai tare au fost polonezii. În anii 70, artista a colaborat cu televiziunea poloneză pentru mai multe show-uri și a cântat în duet cu cea mai faimoasă trupă de la acel moment. Este unul dintre puținii artiști care a avut plăcerea să fie pe aceiași scenă cu Doina și Ion Aldea Teodorovici.

1
