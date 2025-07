Monden O artistă din România a dat cărțile pe față: Nu am cântat pentru niciun partid







Silvia Dumitrescu a declarat, într-un interviu, că a avut o relație apropiată cu Dumnezeu încă din primii ani de viață, influențată, probabil, de faptul că străbunicul ei a fost preot. Artista a criticat, de asemenea, atitudinea celor care se declară credincioși, dar comit fapte violente.

Silvia Dumitrescu: „Nu am cântat pentru că mi-a spus un partid”

Vedeta, apreciată pentru stilul nonconformist pe care l-a adoptat de-a lungul carierei muzicale, a declarat, într-un interviu pentru viva.ro, că a avut șansa să întâlnească, în cariera sa, oameni inteligenți, de la care a avut ce învăța.

Artista a afirmat, de asemenea, că a refuzat unele piese de-a lungul timpului și că nu a cântat pentru niciun partid.

„Eu am refuzat piese care nu mi-au plăcut. Eu am avut coloană vertebrală. Nu am cântat pentru că mi-a spus un partid, 'Silvia, cântă asta!' Nu am cântat în niciun partid, nu am cântat pentru niciun partid. De aceea am fost o piesă rară, pentru că nu am avut aranjate difuzările pe radio și televiziune. Pe mine m-au iubit oamenii și m-au chemat pentru că eram talentată”, a spus vedeta.

Credința, prezentă din copilărie

Silvia Dumitrescu a susținut că ține toate posturile și merge periodic la spovedanie. Artista a povestit că s-a apropiat de biserică în copilărie, pe când avea trei sau patru ani, când a învățat să își facă singură cruce.

„Puțină lume știe că eu am intrat în Biserica Sf. Nicolae din Biserica Râmnicu Sărat unde erau bunicii și străbunicii mei, străbunicul meu fiind preot. Unul dintre primele lucruri pe care le-am învățat a fost să-mi fac crucea singură, și mi-a arătat icoanele cu sfinți și am stat cumințică să ascult slujbă, atât cât înțelegeam eu la trei-patru ani”, a mai spus aceasta.

Artista: Credința nu înseamnă violență și ipocrizie

Vedeta a criticat ipocrizia celor care se declară credincioși, dar își agresează soția și copilul. Artista afirmă că nu asta ar fi adevărata credință și o contrazice pe Doina Gradea, fosta șefă a televiziunii publice, care a susținut că Dumnezeu îi face pe unii buni și pe alții răi.

„În ziua de azi sunt mulți care spun că sunt credincioși. Bravo! Dar să fii credincios, să porți o cruciuliță la gât și să înjuri și să furi, să fii agresiv cu oamenii, să îți bați nevasta, copiii sau mai știu eu ce acte din acestea de neimaginat… Și tu să spui că ești credincios. Păi, care este credința ta?”, s-a înrebat artista, potrivit viva.ro.