Adrian Minune și-a anunțat retragerea. Ce avere fabuloasă a strâns din cariera muzicală

Adrian Minune este unul dintre cei cunoscuți interpreți de manele din România, talentul său fiind recunoscut și apreciat în toată țara. Dovadă stau numeroasele spectacole și cântări la care a fost invitat de-a lungul anilor.

Se retrage din muzică

Artistul nu va mai putea fi văzut și ascultat la evenimente începând cu anul 2024, când se va retrage din muzică. El spune că vrea să se bucure de viață și să petreacă mai mult timp cu familia.

„În 2024, o să-mi fac retragerea. Pentru că mai am de trăit 10-15 ani și vreau să mă bucur și eu de familia mea, de tot ce mă înconjoară. Nu mai cânt. Probabil o să fac două spectacole pe an, pentru că menirea mea este să fiu lăutar.

O să-mi fac retragerea pe un stadion, gratis, bineînțeles. Apoi, o să fac două spectacole, pentru că menirea mea este să cânt. Dacă nu cânt, nu știu să fac altceva. Împlinesc 50 de ani și nu vreau să mă treacă nepoata strada. Vreau să mă bucur și eu, să-mi gătească nevastă-mea“, a explicat Adrian Minune, pentru Antena Stars.

A făcut avere din muzică

Adrian Minune a câștigat bine din muzică și a reușit să facă avere. Potrivit sursei citate artistul are 15 vile, 13 mașini, dar și multe alte terenuri sau obiecte valoroase, de lux, cum ar fi ceasuri scumpe.

Pe numele său real Adrian Simionescu, manelistul s-a născut în 1974 în comuna Ștefăneștii de Jos, din județul Ilfov. Provenind dintr-o familie de lăutari, acesta a început să cânte de la o vârstă destul de mică.

De-a lungul timpului au existat zvonuri că Adrian Minune a încasat onorarii uriașe la cântări, cea mai mare sumă primită fiind de 60.000 de euro. În anul 2008, averea lui era estimată la 100 de milioane de euro.

Solistul a negat însă zvonurile și spune că averea sa cea mai de preț sunt copiii. „Averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!“, a povestit Adrian Minune.