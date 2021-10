Adrian Minune nu s-a prea împăcat cu școala. Anul în care a abandonat studiile pentru muzică

Adrian Minune este unul dintre cei cunoscuți cântăreți de manele din România, talentul său fiind recunoscut și apreciat în toată țara. Dovadă stau numeroasele spectacole și cântări la care a fost invitat de-a lungul anilor.

Pe numele său real Adrian Simionescu, manelistul s-a născut în 1974 în comuna Ștefăneștii de Jos, din județul Ilfov. Provenind dintr-o familie de lăutari, acesta a început să cânte de la o vârstă destul de mică.

Cei care i-au descoperit talentul au fost chiar bunicii, la rândul lor lăutari apreciați. Aceștia au văzut că viitorul său este în muzică, astfel că nu l-au bătut prea mult la cap cu școala.

De curând, Adrian Minune a povestit, într-un interviu, despre anii de școală pe care i-a urmat. Cum a ajuns să cânte pe la tot felul de evenimente, încă din primii ani, și cum, la un moment dat, a ales cântările în detrimentul educației.

Prima cântare în fața clasei

Primii ani de școală i-a făcut în Colentina unde a reușit să-și impresioneze învățătoarea și colegii de clasă, cu vocea sa. Avea doar 6 ani când a cântat o melodie destul de dificilă de-a lui Tudor Gheorghe.

„Am ieșit în fața clasei și am cântat o melodie de a lui Tudor Gheorghe, intitulată «Acolo este țara mea». Am fost aplaudat îndelung de toți colegii mei… Deci la doar 6 anișori s-a descoperit că am aptitudini muzicale”, a povestit, cu nostalgie, Adrian Minune.

Ulterior, a fost chemat să participe la toate evenimentele școlare, inclusiv la spectacolele din cadrul concursului Cântarea României.

„Din acel moment am participat la toate activitățile școlare și la Cântarea României ca prim solist. Elevii din clasele 4 – 8 mă chemau la toate banchetele. În aceeași perioadă bunicii mei (Niculina și Vasile), care se trag tot din familie de lăutari, mi-au cumparat acordeon și m-au dus la un profesor de muzică Domnul Sfântu, iar mai apoi la Domnul Florian”, a mai spus manelistul, potrivit spynews.

La școală făcea naveta, după cum chiar el povestește, pe o bicicletă Pegas. În fiecare zi bătea în jur de 25 de kilometri dus întors, dar acest lucru nu l-a împiedicat să învețe binișor.

„Zilnic făceam naveta la şcoala generală, în Colentina (25 kilometri pe zi, dus-întors), călare pe un Pegas. Recunosc, bicicleta era una furată, n-aveam bani să-mi permit una! Mai toţi la vârsta aceea furau, nu ne dădeam seama! Am învăţat bine, ba chiar am ajuns la concursul „Cântare României” în 1988 finalist pe municipiu”, a mai spus Adrian.

Momentul în care a abandonat școala pentru muzică

După ce a încheiat cei opt ani de gimnaziu, Adrian Minune s-a înscris la Liceul Tehnic Traian, dar a renunțat la studii chiar din primul an. A preferat să cânte pentru bani la petreceri. Și așa, cântatul i-a devenit profesie și a ajuns să cânte pe la o mulțime de evenimente.

Mai târziu, a început să cânte la evenimente alături de lăutari, până l-a descoperit Dan Bursuc, care i-a fost și impresar. De atunci a avut concerte în toată țara și în străinătate și nu a mai avut timp să se mai întoarcă la școală.