Pedalând către școală pe o bicicletă furată. Câte clase are Adrian Minune

Adrian Minune a fost înscris în anul 1980, de către părinții săi, la o școală generală din Colentina unde, ulterior, s-a remarcat datorită talentului pe care îl are.

„Am ieșit în fața clasei și am cântat o melodie de a lui Tudor Gheorghe, intitulată „Acolo este țara mea”. Am fost aplaudat îndelung de toți colegii mei…Deci la doar 6 anișori s-a descoperit că am aptitudini muzicale”, s-a confesat manelistul.

Pedalând către școală pe o bicicletă furată

El a continuat seria dezvăluirilor: “Din acel moment am participat la toate activitățile școlare și la Cântarea României ca prim solist. Elevii din clasele 4- 8 mă chemau la toate banchetele. În aceeași perioadă, bunicii mei(Niculina și Vasile), care se trag tot din familie de lăutari, mi-au cumpărat acordeon și m-a dus la un profesor de muzică, D-ul Sfântu, iar mai apoi la Domnul Florian”.

După școala generală, Adrian Minune a continuat să meargă și la liceu, înscriindu-se la Liceul Tehnic Traian. Însă, în clasa a IX-a, cântărețul a renunțat să mai meargă la cursuri, preferând să meargă la evenimente să cânte și să câștige bani. Ulterior, acesta a început să colaboreze cu diverși lăutari, dar și cu Dan Bursuc, care a devenit impresarul lui.

„Greul vieţii m-a motivat să copilăresc mai puţin şi totuşi am o grămadă de amintiri plăcute. Zilnic făceam naveta la şcoala generală, în Colentina (25 kilometri pe zi, dus-întors), călare pe un Pegas. Recunosc, bicicleta era una furată, n-aveam bani să-mi permit una! Mai toţi la vârsta aceea furau, nu ne dădeam seama! Am învăţat bine, ba chiar am ajuns la concursul „Cântare României” în 1988 finalist pe municipiu”, a mai spus Adrian, potrivit Cancan.

Adrian Copilul Minune, Adi de Vito și Adrian Minune sunt numele de scenă pe care le-a avut

Născut pe 24 septembrie 1974, în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, Adrian Simionescu este un celebru cântăreț de manele și muzică lăutărească. Adrian Copilul Minune, Adi de Vito și Adrian Minune sunt cele trei nume de scenă pe care le-a avut până în prezent. A jucat în două filme, Gadjo dilo (1997) și Furia (2002). A fost consilier local al comunei ilfovene Ștefăneștii de Jos, poziție din care a demisionat pe 20 aprilie 2011.