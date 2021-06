Adrian Minune a comentat zvonurile care vorbeau despre implicarea în traficul de droguri. El a negat orice legătură pe care ar fi avut-o cu această activitate infracțională și a oferit și un argument: nu are fizic adecvat pentru o asemenea afacere.

Adrian Minune, reacție vehementă în privința zvonurilor

Adrian Minune a fost solicitat de câteva ori de autorități să dea cu subsemnatul, dar motivul pentru care s-a prezentat în fața anchetatorilor, spune el, nu a ținut de vreo presupusă vinovăție a sa, ci pentru că a fost nevoit să se conformeze și să meargă la poliție.

„Am eu fizicul de a face trafic? E cea mai mare prostie! Atâta timp cât poliția sau statul român te cheamă undeva, pentru a da cu subsemnatul, trebuie să mergi. Nu? Pentru a dovedi că ești nevinovat. Asta cu traficul de droguri este de când eram eu copil, de când mi-am luat prima Dacie. Este foarte important să spun nu, nu am făcut!”, a declarat Adrian Minune în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai de la Kanal D.

Copilărie marcată de lipsuri materiale

„Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut 1 milion de Euro. Cea mai mare sumă pe care am strâns-o la o nuntă a fost 60.000 de dolari, în 2002, în America!”, a mai spus manelistul în cadrul aceleiași emisiuni.

Vorbind despre copilaria sa, marcată de lipsuri materiale, Adrian Minune a afirmat: „Mai mult decât o pereche de ciorapi și un maiou, în copilărie, nu am primit. Eu am fost cel care a făcut cadouri părinților, bunicilor, pentru că așa mi-a dăruit Dumnezeu, acest har, vocea…!” , a răspuns invitatul la întrebarea „Care a fost cel mai frumos cadou de Craciun pe care l-ati primit în copilarie?”