Clipe cumplite pentru o mare vedetă! ADDA, în stare de şoc. L-a pierdut pe cel care a îndrumat-o spre muzică

ADDA trece prin clipe cumplite în acest zile după ce bunicul ei s-a stins din viață. Artista a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale în care îi mulțumește bunicului ei că a fost alături de ea și pentru sfaturile pe care i le-a dat de-a lungul vieții.

„Dragă Tata Sandu. Îți mulțumesc că m-ai învățat ce înseamnă curajul. Îți mulțumesc că m-ai învățat ce înseamnă familia și rădăcinile. Dragostea de țară, dragostea față de folclor și cântec. Mă bucur că m-ai văzut mireasă, și sunt atât de mândră că îți port numele, atât eu cât și strănepotul tău, Alexandru. Te iubim! Te iubim! Te iubim! Drum lin în lumină!”, este mesajul postat de Adda pe Facebook.

Suferă de o boală gravă

Adda a avut un an extrem de greu. După luni întregi de suferință, multe analize medicale și în final o paralizie, a aflat că suferă de o boală gravă. Inițial a primit un diagnostic greșit, iar timp de un an maladia Lyme a avansat. Din păcate, inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier, pentru că nu s-a acționat la timp. Așa că urmează o perioadă de luptă și de tratament agresiv care durează în total un an și jumătate. Vedeta a fost nevoită să se retragă o perioadă din viața publică.

Salvată în ultimul moment

Borelioza, cunoscută mai mult sub demunirea de boala Lyme, este trasmisă atunci când o persoană este mușcată de o căpușă purtătoare a infecției. În stadiile avansate, boala potae duce la meningită aseptică, dar poate provoca și paralizia nervilor feței.

„Faptul că am scos anumite alimente care hrănesc ce am eu acum în organism m-au ajutat să țin cumva sub control și să nu ajung mult mai grav. Dacă eu nu țineam acel regim strict și nu luam vitamine, suplimente, eu acum nu eram cu tine pe canapea

Eu am presimțit cumva ce am. Din octombrie anul trecut am tot întrebat doctorii. Mi s-a spus că sunt nebună, m-au trimis la psiholog. Mi-am dat seama când mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj, nu am mai putut să îl ridic. Atunci mi-am dat seama despre ce e vorba“, povestit Adda, la Antena 1.