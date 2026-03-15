Mirabela Dauer, confesiuni dureroase: Eu, în 1990, nu aveam o felie de pâine, la propriu

Cântăreața Mirabela Dauer a explicat la un podcast faptul că Revoluția a prins-o într-o situație complicată. Culmea este că nici cei pe care îi considera prieteni nu au ajutat-o.

Artista a povestit că anul 1990 a găsit-o într-o situație complicată. ”Eu în 1990 nu aveam o felie de pâine. Și povesteam asta și zilele trecute. Și am fost întrebată dacă în jurul meu nu erau oameni.

Și le-am spus că erau oameni, dar au fugit. Ca și acum 6 ani când m-am îmbolnăvit, au dispărut. Dar când am ieșit ei au zis că au crezut că nu mai ies. Ei au uitat că am un atu, pe mine mă iubește Dumnezeu maxim”, a explicat interpreta.

Nici copilăria cântăreței nu a fost una foarte fericită. ”La trei ani l-au luat pe tata l-au băgat la pușcărie, era un fel de dușman al poporului. Nu am avut copilărie frumoasă. Eu m-am născut evreică. Nu aveam bani, niciun fel de bani, mi-a făcut tăticul meu un hanorac cu brandenburguri din alea așa de se puneau unele peste altele, dintr-o redingotă a lui.

Și l-am mai purtat și eu. Acum toată lumea mă întreabă de ce sunt nebună și îmi cumpăr pantofi și țoale în disperare, că la un moment dat mi-am luat o haină pe mine, cu eticheta pe ea. Dar eu nu am avut, la propriu nu am avut”, a mai spus Mirabela Dauer.

Cât privește debutul pe scenă, artista a mai spus că la început ea a cântat muzică populară și că îi plac manelele. Ba chiar a mai explicat că sunt anumiți cântăreți extrem de talentați. ”Eu cântam muzică populară la început.

Îmi ieșea și eu mereu am fost îndrăgostită de muzică populară, chiar și de manele bune. Mie-mi place muzica bună și sunt manele, cântate de interpreți de mare valoare. Vreau să văd pe Adi Minune care cântă”, a încheiat ea.