Mirabela Dauer, audiată la DNA în scandalul legat de generalul Zisu







Mirabela Dauer a mers, ieri, la DNA, fiind citată ca martor în dosarul deschis împotriva generalului în rezervă Cătălin Zisu, fost comandant al Logisticii Armatei. Ancheta privește concesionarea unor locuri de veci în Cimitirul Militar Ghencea.

Vedeta clarifică situația

Mirabela Dauer a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce a fost la DNA. Cântăreața va reveni și vineri pentru a da declarații.

„Precizările mele legate de audierea la DNA. În ultimele zile, am văzut tot felul de speculații în presă legate de numele meu și de un presupus privilegiu legat de locuri de veci într-un cimitir militar. Simt nevoia să spun clar: este vorba despre un singur loc, plătit integral, nu despre mai multe, așa cum s-a afirmat greșit în spațiul public.

În 2004, am fost decorată prin decret prezidențial cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, o distincție națională care se acordă pentru contribuții importante în cultură. Este o onoare pentru care am muncit o viață întreagă și care nu mi-a fost oferită întâmplător. Este parte dintr-un sistem de recunoaștere oficială alături de alte ordine, precum „Pentru Merit” sau „Steaua României”, a spus aceasta.

Mirabela Dauer: „Nu am nimic de ascuns”

Artista a declarat că ordinul primit nu îi oferă un loc de veci la Cimitirul „Bellu” și că nu a cerut și nici nu a primit vreodată un astfel de loc.

„Așadar, faptul că sunt chemată să dau explicații ca martor pentru că „nu sunt în sistem” și, prin urmare, nu aș avea dreptul la acest loc, mi se pare nu doar nedrept, ci și o formă de uitare a ceea ce înseamnă cu adevărat recunoștința față de cultură și artiști. Mai mult, vreau să clarific ceva foarte important: ordinul pe care l-am primit nu înseamnă că am un loc de veci la Cimitirul „Bellu ”.

Nu am cerut niciodată un asemenea lucru, nici nu am primit”. Sunt o persoană responsabilă și transparentă. Nu am nimic de ascuns. De aceea, voi merge și mâine să finalizez audierea, așa cum prevede legea și cum este firesc într-o anchetă derulată de DNA, a spus cântăreața.

Ea a mai adăugat: „E un moment neplăcut, dar am încredere că adevărul contează”.